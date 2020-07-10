Госэкоинспекция проверит Дарницкую ТЭЦ в Киеве

Государственная экологическая инспекция вскоре начнет проверку Дарницкой ТЭЦ в Киеве.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованый в Facebook, передает БизнесЦензор.

По его словам, такая договоренность была достигнута с руководителем предприятия Вячеславом Селивановым 9 июля.

"Победа для всего Киева! Вскоре ГЭИ сможет зайти на проверку Дарницкой ТЭЦ. Госэкоинспекция не допускалась на предприятие для проведения мероприятий контроля четыре раза с 2019 года", – написал Мальованый.

По его словам, причинами для проверки являются десятки обращений от киевлян относительно возможного загрязнения предприятием окружающей среды.

"Руководитель Дарницкой ТЭЦ заверил, что по инициативе предприятия будет подготовлено обращение, которое позволит госэкоинспекторам провести внеплановое мероприятие контроля с соблюдением природоохранного законодательства", – уточнил глава Госэкоинспекции.

Он добавил, что будет проверено соблюдение требований по функционированию золоотвала, выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, утилизации отходов и озеленения территории.

Кроме этого, по словам Мальованого, ему удалось добиться допуска к проверке инициативной группы киевлян и представителей СМИ.

Дарницкая ТЭЦ является одной из трех, обеспечивающих Киев горячей водой и отоплением, однако в отличие от принадлежащих коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 она работает на угле, а не на более экологически чистом газе.