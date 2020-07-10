МВФ рекомендовал странам отказаться от кредитов пострадавшим из-за кризиса компаниям

Правительствам целесообразно изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями на фоне коронавирусного кризиса, ориентируясь на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредиты.

Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Гопинат сказала, что учитывая масштаб шока, все больше компаний могут становится неплатежеспособными, так как в течение многих месяцев будут фиксировать снижение выручки. В таких условиях поддержка в виде кредитов обременит такие компании долгами, которые еще больше затруднят выход из кризиса.

"Поскольку возникает более серьезный вопрос о несостоятельности компаний, государственная поддержка должна в большей степени выглядеть как инвестиции в акции, а не увеличение долгов. В противном случае, мы получим большое количество фирм, которые выходят из кризиса с огромными долговыми обязательствами", – сказала Гопинат.

"Если кредитование больше примет форму инвестиций в акции... то это будет меньшим бременем для фирм. Это облегчит компаниям выход из кризиса", – добавила главный экономист МВФ, не уточнив, как именно должна выглядеть такая финансовая поддержка.

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В то же время экономист отметила, что восстановление мировой экономики будет "крайне неравномерным и крайне неопределенным", призвав страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки своих экономик.

Гопинат добавила, что в то время как рост цен на продовольствие в некоторых странах ускорился, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы.

"Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой", – сказала она.

Отметим, ранее заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков говорил, что как один из вариантов правительство рассматривало возможность вхождения в капитал системообразующих компаний, пострадавших от кризиса, но такие идеи не нашли поддержки.

Как сообщалось, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3%, прогнозировавшимися в апреле.