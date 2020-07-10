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Новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия, – МВФ

Новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия, – МВФ

Представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что новый глава Национального банка Украины должен продолжать денежно-кредитную и финансовую политику экс-главы НБУ Якова Смолия.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе", - сказал Люнгман.

"Независимость центрального банка - это не просто абстрактная теоретическая концепция, которую можно согнуть и свернуть в соответствии с любой реальности. Существуют четко установленные связи между независимостью центрального банка и экономическими результатами. Фонд поддерживает Украину в разработке хорошо сбалансированной системы обеспечения независимости и подотчетности НБУ. Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - добавил он.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

МВФ (1749) НБУ (9316) Смолій Яків (166) Люнгман Йоста (6)


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Топ коментарі
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Новый глава Нацбанка должен ....- МВФ

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А разве это не вмешательство во внутренние дела государства?
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10.07.2020 13:20
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Тогда новый глава Нацбанка повторит судьбу Смолия
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10.07.2020 12:22 Відповісти
фіквам а не інфляцію..

"Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины" - дії Смолія відповідали економічним інтересам України,

а бажання зелі і бені - не відповідають
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10.07.2020 12:42 Відповісти
Новый глава Нацбанка должен ....- МВФ

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А разве это не вмешательство во внутренние дела государства?
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10.07.2020 13:20 Відповісти
Это вопрос к тому, кто сделал такой заголовок. Ничего подобного в его цитате нет.
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10.07.2020 13:39 Відповісти
Банк должен быть независим, я такого маразма давно не слышал , не углубляясь в арифметические минимальные расчеты просто пусть этот товарищ, который нам не товарищ положет деньги на депозит в Украинский банк или просто поменяет их на гривну я посмотрю сколько ночей бессонных он проведет, когда гривна начнет падать, а она точно будет падать под натиском долгов,организованной при помощи финансовой пирамиды ОВГЗ, которые зделал КМУ и НБУ на свои хотелки, а самое страшное, что НБУ установил % 18% и долго ее держал,а под эти % правительство набрало кредитов и как только спекулянты в любой момент выйдут из облигаций гривна обвалится.
Для того им и нужен "независимый " банк, что бы спокойно обменять назад гривну на $, и заработать на народе Украины свои 18% в твердой валюте,и Зеленский тоже покупал облигации,а затем когда банк израсходует валюту на воддержание курса, ведь у нас и так помимо %,которые народ Украины должен продавцам воздуха, через которые выводят валюту примерно на 10 миллрд. $ существует еще и отрицательный торговый баланс примерно на 10 милрд. $, но там хоть что то перепадает населению кроме предметов роскоши барыгам типа Мерседесов,теже лекарства, углеводы, а торговля облигациями чистой воды финансовая пирамида, которая переодически рушится как в 2014 году, курс летит , затем нам опять дадут кредит в обмен на стратегические активы в том числе за Землю, затем курс временно остановится но самое главное % никто не меняет, вот только сейчат установили 6%, но впереди ожидаются выплаты и курс и % ставка может подскочить,и так будет повторяться бег по кругу пока бандиты и воры не выманят у населения конкурентное производство, залежи сырья и Землю, а потом с нами можно делать что угодно мы просто все отдали и стали беззащитными, как подопытные кролики, судя по убогом состоянии здравоохранения, образования, пенсиям, обеспечения обороноспособности своими технологиями да и вообщем состоянии в экономике цели бандюков становятся понятны.
Вот потому НБУ не может быть независимым от народа когда берет у его деньги и направляет их на финансовую прирамиду по высоким % ставкам, а результат финансовой пирамиды один это банкротство вместе с вкладчиками, а вкладчиками по неволе оказался весь народ, который ни копейки не укого не одалживал, а воровство при помощи финансовой пирамиды организовала власть вот и сейчас они с МВФ делят власть над Украиной , но отвечать то правительству, правда какая у его ответственность?- политическая, потому и Зеленский провает недвижимость и временно переезжает на гос.дачу, а в Италии он продал свою недвижимость, а другие олигархи продали, сомневаюсь, вот они и находятся у власти, что вместе с МВФ выкачать с народа Украины все ресурсы и средтва производства, что бы не смогли самостоятельно зарабатывать и быть своболным народом.
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10.07.2020 15:14 Відповісти
дурня якась..

коли давали гроші Україні під 18%, то тоді була така ціна України..
Гроші брав не НБУ, гроші брав уряд.
НБУ може робити любу ставку, але гроші для уряду інвестори дадуть
по інвестиційному рейтингу, який виставляє велика трійка..

Зараз через фінансову стабілізацію уряд може позичати під 7-8% відсотків,
і позичає, замінює дорогі кредити більш дешевими..

А щоб кредити були ще більш дешевими або взагалі не були потрібні,
потрібно звільнити собакова
і змінити поліцію, а також змінити судову систему
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10.07.2020 15:49 Відповісти
без НБУ мінфін може тільки яух сосати ...тому маркарова так швидко змотує вудочки зі "своїм" банком ...щоб на чартер до Лондону встигнути ...
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10.07.2020 18:18 Відповісти
Поясни будьласка яка така ціна була України 18% , а зараз 7-8%, чому була ставка 18, а зараз 6%, до речі НБУ теж на % заробляє , як і комерційні банки, тому йому вигідні відсотки підіймати, невигідно виробництву, покупцю, економіці, бюджету, вкладникам, тому що обіцяють високі %, а потім "кидають", при фінсовій піраміді теж попит є, а про уряд про згоден тап такіж аферисти, які хочуть збанкротувати країну, але в них відмазка є, мовляв Є великі відсотки НБУ, тому в нас не купують, а ти говориш дурня так напиши яким чином зробити коли валютні депозити 2%, гривневі 15, але не несуть бо кинуть, а кредити 23%а і діло тут не Собакові і не в судах, а в маніпуляції курсом і % ставкою, якщо хочеш заперечити так аргументовано,а не аферестичну Соросятинську наглу брехню і зальні слова про гарний МВФ,"трійку", інвесорів, НБУ, в якому аудіт не робили джерел надходження, прибутків, видатків і збиткі і паганий уряд якому ні хто не дає грошей.
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10.07.2020 18:32 Відповісти
Художественный взгляд на то, что собой иногда представляет МВФ, можно посмотреть здесь: https://kinoprofi.vip/19256-defolt-2019.html
Корейцы были не очень довольны.
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10.07.2020 16:08 Відповісти
ОВДП під 18% , так ?
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10.07.2020 18:16 Відповісти
Ну-ка, пострелята махнарылые, набрали воздуха и хором!
"проклятые соросята!
"долой МВФ"!
"американский империализм не пройдёт!"
ну и завершающий аккорд:
"вернуть Приват Бене!"
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10.07.2020 18:45 Відповісти

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