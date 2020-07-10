Новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия, – МВФ
Представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что новый глава Национального банка Украины должен продолжать денежно-кредитную и финансовую политику экс-главы НБУ Якова Смолия.
Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
"Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе", - сказал Люнгман.
"Независимость центрального банка - это не просто абстрактная теоретическая концепция, которую можно согнуть и свернуть в соответствии с любой реальности. Существуют четко установленные связи между независимостью центрального банка и экономическими результатами. Фонд поддерживает Украину в разработке хорошо сбалансированной системы обеспечения независимости и подотчетности НБУ. Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - добавил он.
Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.
Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.
На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.
До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины" - дії Смолія відповідали економічним інтересам України,
а бажання зелі і бені - не відповідають
-------------------------------------------------------------------------
А разве это не вмешательство во внутренние дела государства?
Для того им и нужен "независимый " банк, что бы спокойно обменять назад гривну на $, и заработать на народе Украины свои 18% в твердой валюте,и Зеленский тоже покупал облигации,а затем когда банк израсходует валюту на воддержание курса, ведь у нас и так помимо %,которые народ Украины должен продавцам воздуха, через которые выводят валюту примерно на 10 миллрд. $ существует еще и отрицательный торговый баланс примерно на 10 милрд. $, но там хоть что то перепадает населению кроме предметов роскоши барыгам типа Мерседесов,теже лекарства, углеводы, а торговля облигациями чистой воды финансовая пирамида, которая переодически рушится как в 2014 году, курс летит , затем нам опять дадут кредит в обмен на стратегические активы в том числе за Землю, затем курс временно остановится но самое главное % никто не меняет, вот только сейчат установили 6%, но впереди ожидаются выплаты и курс и % ставка может подскочить,и так будет повторяться бег по кругу пока бандиты и воры не выманят у населения конкурентное производство, залежи сырья и Землю, а потом с нами можно делать что угодно мы просто все отдали и стали беззащитными, как подопытные кролики, судя по убогом состоянии здравоохранения, образования, пенсиям, обеспечения обороноспособности своими технологиями да и вообщем состоянии в экономике цели бандюков становятся понятны.
Вот потому НБУ не может быть независимым от народа когда берет у его деньги и направляет их на финансовую прирамиду по высоким % ставкам, а результат финансовой пирамиды один это банкротство вместе с вкладчиками, а вкладчиками по неволе оказался весь народ, который ни копейки не укого не одалживал, а воровство при помощи финансовой пирамиды организовала власть вот и сейчас они с МВФ делят власть над Украиной , но отвечать то правительству, правда какая у его ответственность?- политическая, потому и Зеленский провает недвижимость и временно переезжает на гос.дачу, а в Италии он продал свою недвижимость, а другие олигархи продали, сомневаюсь, вот они и находятся у власти, что вместе с МВФ выкачать с народа Украины все ресурсы и средтва производства, что бы не смогли самостоятельно зарабатывать и быть своболным народом.
коли давали гроші Україні під 18%, то тоді була така ціна України..
Гроші брав не НБУ, гроші брав уряд.
НБУ може робити любу ставку, але гроші для уряду інвестори дадуть
по інвестиційному рейтингу, який виставляє велика трійка..
Зараз через фінансову стабілізацію уряд може позичати під 7-8% відсотків,
і позичає, замінює дорогі кредити більш дешевими..
А щоб кредити були ще більш дешевими або взагалі не були потрібні,
потрібно звільнити собакова
і змінити поліцію, а також змінити судову систему
Корейцы были не очень довольны.
"проклятые соросята!
"долой МВФ"!
"американский империализм не пройдёт!"
ну и завершающий аккорд:
"вернуть Приват Бене!"