Новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия, – МВФ

Представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что новый глава Национального банка Украины должен продолжать денежно-кредитную и финансовую политику экс-главы НБУ Якова Смолия.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе", - сказал Люнгман.

"Независимость центрального банка - это не просто абстрактная теоретическая концепция, которую можно согнуть и свернуть в соответствии с любой реальности. Существуют четко установленные связи между независимостью центрального банка и экономическими результатами. Фонд поддерживает Украину в разработке хорошо сбалансированной системы обеспечения независимости и подотчетности НБУ. Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - добавил он.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

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