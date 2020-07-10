Авиакомпания Azur Air получила новый самолет. ФОТО

Авиакомпания Azur Air Ukraine пополнила свой воздушный парк самолетом Boeing 757-300 (бортовой номер UR-AZP).

Об этом сообщил гендиректор ООО "Авиакомпания "Азур Эйр Украина" Карен Антонов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы с радостью встречаем Boeing 757-300. До сегодня он не был представлен на территории Украины и не эксплуатировался отечественными авиакомпаниями. Данный тип воздушного судна прекрасно зарекомендовал себя во всем мире как надежный и безопасный. Имея емкость в 273 пассажира, он может совершать полеты на расстояние до 6,5 тыс. км. Наша компания будет осуществлять на нем регулярные и чартерные рейсы", – сказал глава компании.

Самолет прибыл в международный аэропорт "Харьков" в новой ливрее после специализированного технического обслуживания, которое выполняется при передаче от одного оператора к другому. Azur Air Ukraine также заменила салон самолета, в рамках которой установила новые пассажирские кресла.

Как сообщалось, в прошлом году чартерная авиакомпания Azur Air Ukraine получила два Boeing 767-300.

Сейчас флот Azur Air Ukraine насчитывает семь самолетов – один Boeing 757-300, три – Boeing 767-300 и три – Boeing 737-800. Авиакомпания выполняет полеты из пяти городов Украины по восьми наиболее популярным туристическим направлениям.