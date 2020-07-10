Кабмин сократил план получения прибыли для "Укргидроэнерго" в 4 раза

Кабинет министров внес изменения в финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2020 год.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №846-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

На сайте Кабмина проект изменений не опубликован, однако по данным издания Наші гроші, обновленный финплан компании предусматривает снижение прогнозируемых доходов предприятия на 41% – до 8,86 млрд грн.

При этом чистая прибыль "Укргидроэнерго" запланирована в сумме 877,57 млн грн, тогда как по итогам прошлого года она составила 3,22 млрд грн.

В пояснительной записке к проекту измененного финплана "Укргидроэнерго" отметило, что предыдущие расчеты на 2020 год были сделаны в июле 2019 года. Это был первый месяц нового рынка электроэнергии, который значительно изменил работу в секторе и эти изменения не были полностью учтены. Также на объемы производства электроэнергии повлияла низкая водность рек Днепр и Днестр.

Кроме того, утвержденный Минэнерго в апреле Прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год предусматривает снижение производства электроэнергии гидроэлектростанциями. Если раньше этот показатель планировался на уровне 10,18 млрд кВт/ч, то в скорректированном плане он снизился почти вдвое – до 5,48 млрд кВт/ч. Также согласно правительственному постановлению ГЭС и ГАЭС увеличен объем продажи электроэнергии по спецобязательствам с 20% до 35%.

Кроме того, "Укргидроэнерго" взяло кредит в 976 млн грн для пополнения оборотных средств.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в финплан предусматривают уменьшение вдвое выплат в государственный бюджет до 1,05 млрд грн.

Себестоимость продукции возрастет на 14%, а административные расходы по сравнению с прошлым годом вырастут на 34%. При этом на треть – до 9,85 млн грн – вырастет фонд оплаты членов наблюдательного совета, их в этом году будет семь, хотя годом ранее было лишь двое.

Среднемесячный доход руководителя е текущем году запланирован в размере 631 тыс. грн, год назад он был 1,6 млн грн. Этот доход состоит из должностного оклада, премий и других выплат.

Так, в этом году в финплане вообще не предусмотрено премирование руководителя, хотя его должностной оклад даже на 40 тыс. грн вырос (на период действия карантина зарплаты руководителей и членов наблюдательных советов были уменьшены постановлением правительства). Зарплата чиновников и работников "Укрэнерго" вырастет почти более чем на 20%.

Сейчас задолженность перед "Укргидроэнерго" со стороны других госпредприятий составляет 1,76 млрд грн.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2019 году уменьшило чистую прибыль на 12,2% (на 445,7 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,22 млрд грн.

Чистый доход компании в 2019 году увеличился на 3,8% (на 301,6 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 8,26 млрд грн. "Укргидроэнерго" по итогам 2019 года уплатило в бюджеты всех уровней 3,23 млрд грн.