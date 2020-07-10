Долг жителей Киевщины за газ достиг 2 миллиардов

По состоянию на 1 июля 2020 года бытовые потребители задолжали ООО "Киевоблгаз Сбыт" 1,95 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, долги за газ есть у 760 тысяч домохозяйств из 885 тысяч, которые она обслуживает, передает БизнесЦензор.

"В период пандемии пострадала экономика Украины, что также отобразилось на платежной дисциплине клиентов компании. Правительство должно обратить внимание на сложившуюся ситуацию, чтобы избежать коллапса перед началом отопительного сезона, когда количество отключений и должников может вырасти в разы. На данный момент должники могут обратиться к поставщику газа с заявлением о заключении договора на реструктуризацию долга", – пояснил директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

В компании отмечают, что чем больше вырастет задолженность, тем сложнее ее погасить. В любом случае по окончанию карантина все окажутся перед необходимостью оплатить накопившиеся долги. В итоге, компания будет вынуждена обратиться к оператору ГРС с поручением прекратить газоснабжение должникам. Впрочем, помимо задолженности придется возмещать затраты за прекращение и возобновление газоснабжения.

Предприятие напоминает, что контролировать и оплачивать онлайн-счета за услуги газа можно из "Личного кабинета" на сайте 104.ua, с помощью чат-бота Viber 7104.ua и через мобильные приложения 104Mobile или 104 MobileLight.

Напомним, ООО "Киевоблгаз Сбыт" поставляет природный газ 885 тыс. бытовых потребителей, 600 бюджетным учреждениям и 160 религиозным организаций в Киевской области.