Кабмин утвердил обновленный законопроект о мультимодальных перевозках

Кабинет министров одобрил законопроект "О присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA" и решил внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №844-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

В то же время Кабмин признал утратившим силу распоряжение №1092 от 20 ноября 2019 года "О ​​представлении в Верховную Раду проекта закона " О присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA". Этот законопроект так и не был рассмотрен в парламенте, а следовательно отозван после смены правительства в марте 2020 года.

Как сообщалось, законопроект призван имплементировать положения Директивы Совета ЕС от 7 декабря 1992 года об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами.

Соглашение о развитии мультимодальных перевозок TRACECA – международная транспортная программа при участии Европейского союза и 14 государств-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центральноазиатского регионов.

Участники мультимодальных перевозок имеют осуществлять перевозки груза на основании заключения единого договора по всем этапам перевозки независимо от смены видов транспорта и осуществлять перевозки груза по одному перевозочному документу, по которому стороны пришли к соглашению.

Предполагается, что во время предоставления услуг по мультимодальной перевозке грузов ответственность оператора смешанной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза до момента выдачи груза. Это дает возможность уменьшить объемы использования автомобильного транспорта и использовать более экологичные способы перевозки, чем создаются предпосылки для укрепления и сохранения здоровья людей.