Турция резко нарастила закупки сжиженного газа для замены поставок из РФ

Подводный газопровод из РФ в Турцию "Голубой поток" после прохождения ремонта должен был возобновить работу в мае, но до сих пор магистраль не качает газ, поскольку в попытке заместить газ "Газпрома" Анкара резко наращивает закупки сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Отношения между Россией и Турцией, которая является одним из крупнейших потребителей российского газа, в последние годы были нестабильными и осложнялись разногласиями в отношении конфликтов в Сирии и Ливии, а также вопросом о статусе стамбульского Собора Святой Софии.

И поскольку цена на трубопроводный газ "Газпрома", по оценке аналитиков, в несколько раз выше, чем на СПГ, его импорт, в том числе из США, набирает обороты. Растут и поставки топлива по газопроводу из Азербайджана.

Турецкая энергокомпания Botas сообщила в мае, что ремонт "Голубого потока" будет проходить с 13 по 29 мая, но до сих пор магистраль не вернулась в работу, и неизвестно, когда это произойдет, сообщили изданию один турецкий и два российских источника в газовой отрасли.

Запущенный в начале 2000-х годов "Голубой поток" в прошлом году перекачал из РФ в Турцию 11,1 миллиарда кубометров газа из суммарного объема российского экспорта в эту страну в размере 15,5 миллиардов кубометров.

"Нет смысла использовать два газопровода, если "Турецкого потока" более чем достаточно", - сказал один из российских источников.

На данный момент газ в Турцию идет через одну из веток "Турецкого потока" мощностью 15,75 миллиардов кубометров в год. Новая газопроводная магистраль была запущена в этом году. С вводом "Турецкого потока" совокупная мощность экспорта РФ в Турцию достигла 32 миллиардов кубометров в год.

"Газпром" отказался ответить на прямой вопрос, когда Голубой поток вернется в работу. Концерн сообщил, что поставки в Турцию идут в соответствии с запросами импортеров, а контракты действуют на основе принципа "бери-или-плати". "Газпром" отказался сообщить, будет ли Botas платить штрафы за приостановку Голубого потока и отсутствие покупок по этому маршруту.

Сокращая импорт газа из РФ, Турция в этом году планирует покрывать как минимум треть своего потребления газа закупками СПГ, который приходит из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также из России.

В марте прошлого года Россия была крупнейшим экспортером газа в Турцию, но после 72-процентного падения закупок газа из РФ год к году, Москва сейчас является всего лишь четвертым крупнейшим поставщиком газа Анкаре, показывает статистика регулятора энергетического рынка Турции.