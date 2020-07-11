"Центрэнерго" привлечет кредиты госбанков для покупки угля у шахт Ахметова
ПАО "Центрэнерго" привлечет кредитные линии у государственных "Укргазбанка" и "Ощадбанка" для расчетов за уголь.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины сообщает БизнесЦензор.
Как сообщает Минэнерго, по поручению президента Владимира Зеленского ведомтво завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок угля на "Центрэнерго".
"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинскими шахтерами. Мы ожидаем запуска крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - заявила и.о. министра энергетики Ольги Буславец.
Как сообщал БизнесЦензор, ПАО "Центрэнерго" согласовало с компанией ДТЭК Рината Ахметова условия договора на поставку угля для тепловых электростанций.
"По условиям договора частная компания ДТЭК будет отгружать государственной "Центрэнерго" уголь с отсрочкой оплаты на приемлемых для обеих сторон условиях. Отметим, что начальное предложение компании ДТЭК предусматривало осуществление 100% предоплаты, однако такие условия могли создать угрозу финансовой устойчивости "Центрэнерго", поэтому общество настояло на закреплении положения об отсрочке платежей", – сказано в сообщении.
7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.
Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".
Переговоры между ДТЭК и "Центрэнерго" при участии Министерства энергетики продолжались всю неделю.
Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.
Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
