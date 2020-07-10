"Центрэнерго" начнет покупать уголь у шахт Ахметова по поручению Буславец
ПАО "Центрэнерго" согласовало с компанией ДТЭК Рината Ахметова условия договора на поставку угля для тепловых электростанций.
Об этом сообщает пресс-служба государственной генерирующей компании, передает БизнесЦензор.
"По условиям договора частная компания ДТЭК будет отгружать государственной "Центрэнерго" уголь с отсрочкой оплаты на приемлемых для обеих сторон условиях. Отметим, что начальное предложение компании ДТЭК предусматривало осуществление 100% предоплаты, однако такие условия могли создать угрозу финансовой устойчивости "Центрэнерго", поэтому общество настояло на закреплении положения об отсрочке платежей", – сказано в сообщении.
В компании напоминают, что переговоры между "Центрэнерго" и компанией ДТЭК начались после поручения и. о. министра энергетики Ольги Буславец. О результатах переговоров было проинформировано Министерство энергетики.
Читайте также: "Центрэнерго" планирует одолжить 1,3 миллиарда на закупку угля у шахт Ахметова (обновлено)
Как сообщалось, 7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.
Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".
Переговоры между ДТЭК и "Центрэнерго" при участии Министерства энергетики продолжались всю неделю.
Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.
Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Шахтёры Украины требуют вернуть формулу "Роттердам+"
Отмена "Роттердам плюс" - одна из причин забастовки шахтеров, заявила Федерация работодателей ТЭК
В федерации напомнили, что при действии формулы "Роттердам плюс" угледобывающая отрасль стабильно работала, а шахтеры имели работу и получали зарплату.
В результате действий нынешней власти основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое, заявили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
"К катастрофическим последствиям в отрасли привели, в частности, решение об импорте электроэнергии и угля из России, дискриминация тепловой генерации, попытки административно занижать цену на рынке, коррупция в государственной компании "Центрэнерго" и формирование огромных долгов, отмена действия формулы "Роттердам плюс", - отмечается в сообщении.
В Федерации работодателей ТЭК отметили, что в результате таких действий власти на сегодня основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое. Уголь украинских шахт стал ненужным для тепловой генерации, его запасы на складах ТЭС и шахт по состоянию на 1 апреля составляют около 2,8 млн тонн, что на 79% больше, чем в прошлом году, и в пять раз превышают норму.
"Формула "Роттердам плюс", действовавшая до 1 июля 2019 года, позволяла обеспечивать стабильную работу энергосистемы страны. Прозрачно определяя прогнозную цену на уголь, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей, она тем самым обеспечивала стабильную работу отечественной угледобывающей отрасли, позволяла загружать работой шахтеров и не накапливать долги по заработной плате, а также сдерживала рост тарифов", - отмечается в сообщении.
Уже даже депутаты «Слуги народа» начинают призывать к возвращению к «Роттердам+». Депутат Людмила Буймистер заявила, что «для предотвращения краха энергетики надо срочно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета» - аналогично действующего ценообразования на газ. Людмила, похоже, стесняется произнести, но использованное ею определение - это формула проклятых барыг «Роттердам+»...