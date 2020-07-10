БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Центрэнерго" начнет покупать уголь у шахт Ахметова по поручению Буславец

ПАО "Центрэнерго" согласовало с компанией ДТЭК Рината Ахметова условия договора на поставку угля для тепловых электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба государственной генерирующей компании, передает БизнесЦензор.

"По условиям договора частная компания ДТЭК будет отгружать государственной "Центрэнерго" уголь с отсрочкой оплаты на приемлемых для обеих сторон условиях. Отметим, что начальное предложение компании ДТЭК предусматривало осуществление 100% предоплаты, однако такие условия могли создать угрозу финансовой устойчивости "Центрэнерго", поэтому общество настояло на закреплении положения об отсрочке платежей", – сказано в сообщении.

В компании напоминают, что переговоры между "Центрэнерго" и компанией ДТЭК начались после поручения и. о. министра энергетики Ольги Буславец. О результатах переговоров было проинформировано Министерство энергетики.

Как сообщалось, 7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".

Переговоры между ДТЭК и "Центрэнерго" при участии Министерства энергетики продолжались всю неделю.

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу. 

Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Топ коментарі
+8
А эта гнида в ладошки хлопает и морда такая довольная, что всё наё@ывает украинский народ. Когда же ты подавишься всем этим???
10.07.2020 19:43 Відповісти
+4
ой как неудобно у зебилов получилось..Особенно у тех, кто год+ назад орал про "бОрыг", требовал отмены Роттердам+ и голосовал за шмарклю

Шахтёры Украины требуют вернуть формулу "Роттердам+"
Отмена "Роттердам плюс" - одна из причин забастовки шахтеров, заявила Федерация работодателей ТЭК
В федерации напомнили, что при действии формулы "Роттердам плюс" угледобывающая отрасль стабильно работала, а шахтеры имели работу и получали зарплату.
В результате действий нынешней власти основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое, заявили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
"К катастрофическим последствиям в отрасли привели, в частности, решение об импорте электроэнергии и угля из России, дискриминация тепловой генерации, попытки административно занижать цену на рынке, коррупция в государственной компании "Центрэнерго" и формирование огромных долгов, отмена действия формулы "Роттердам плюс", - отмечается в сообщении.
В Федерации работодателей ТЭК отметили, что в результате таких действий власти на сегодня основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое. Уголь украинских шахт стал ненужным для тепловой генерации, его запасы на складах ТЭС и шахт по состоянию на 1 апреля составляют около 2,8 млн тонн, что на 79% больше, чем в прошлом году, и в пять раз превышают норму.
"Формула "Роттердам плюс", действовавшая до 1 июля 2019 года, позволяла обеспечивать стабильную работу энергосистемы страны. Прозрачно определяя прогнозную цену на уголь, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей, она тем самым обеспечивала стабильную работу отечественной угледобывающей отрасли, позволяла загружать работой шахтеров и не накапливать долги по заработной плате, а также сдерживала рост тарифов", - отмечается в сообщении.
http://frupek.org.ua/897-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB.html http://frupek.org.ua/897-фрупек-необхідно-активізувати-зусил.html
10.07.2020 20:27 Відповісти
+2
...появление Вовка заставляет вспомнить, как всего два года назад лещенко, шабунины и соболевы прорывались на заседания регулятора, требовали ротации членов под присмотром общественности, громили "Роттердам+". Где вы теперь, кому целуете пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Соболев? Где общественный контроль? НКРЭКУ возглавляет экс-юрист «лужниковских» Тарасюк, а большинство назначены президентом вне конкурса и сохраняет свои мандаты на следующие пять лет. У барыг энергетика работала, а у вас долгов в энергосистеме около 18 млрд грн на середину июня и нет никакого понимания, как из этих долгов выходить. Потому что если поднимать тариф населению, то рухнут остатки рейтинга Зеленского, а поднимать бизнесу через «Укрэнерго» - не дают хозяева Зеленского....

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2343438515961086?__tn__=K-R
10.07.2020 21:23 Відповісти
А эта гнида в ладошки хлопает и морда такая довольная, что всё наё@ывает украинский народ. Когда же ты подавишься всем этим???

10.07.2020 19:43 Відповісти
10.07.2020 19:43 Відповісти
https://biz.censor.net/user/417464 Досить казати за народ.Народ сам цього хоче і просить добавки.
11.07.2020 18:32 Відповісти
Инфа для дебилов, эти шахты уже несколько месяцев в простое, а украинские шахтеры без работы. Типа пусть голодают лишь бы никаких заказов у Ахметова?
11.07.2020 19:48 Відповісти
пусть меняют специальность
12.07.2020 15:38 Відповісти
це він на стадіоні радіє забитому голу
13.07.2020 10:07 Відповісти
10.07.2020 20:27 Відповісти
...появление Вовка заставляет вспомнить, как всего два года назад лещенко, шабунины и соболевы прорывались на заседания регулятора, требовали ротации членов под присмотром общественности, громили "Роттердам+". Где вы теперь, кому целуете пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Соболев? Где общественный контроль? НКРЭКУ возглавляет экс-юрист «лужниковских» Тарасюк, а большинство назначены президентом вне конкурса и сохраняет свои мандаты на следующие пять лет. У барыг энергетика работала, а у вас долгов в энергосистеме около 18 млрд грн на середину июня и нет никакого понимания, как из этих долгов выходить. Потому что если поднимать тариф населению, то рухнут остатки рейтинга Зеленского, а поднимать бизнесу через «Укрэнерго» - не дают хозяева Зеленского....

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2343438515961086?__tn__=K-R
10.07.2020 21:23 Відповісти
..У тех, кто в Офисе (а точнее - у тех, кто в танке), понимания, как вылезать из ямы, в которую они уронили энергетику, нет. А у тех, кто в Кабмине, нет желания брать ответственность. Потому что во главе угла пиар и интересы ФПГ. И поэтому, как говорил великий лидер - затыкаем дыры в лодке, а что будет, когда закончится бензин в баке - мы не знаем. Заключили меморандум с зеленой энергетикой, понизили им тариф - а как платить, всё равно непонятно. Как-то. И долги продолжают расти, а меморандум с «зелеными», как, впрочем, и с МВФ, превращается в бумажку. Или вот и выгодно вроде, чтобы Доброполье поставляло по "Роттердаму+" «Центрэнерго», но нельзя вот так взять и принять такое решение. Потому что власть выглядит клоунами, а Коломойский теряет деньги. Ну, вы хоть «Роттердамом» в контракте не называйте, что ли.
Уже даже депутаты «Слуги народа» начинают призывать к возвращению к «Роттердам+». Депутат Людмила Буймистер заявила, что «для предотвращения краха энергетики надо срочно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета» - аналогично действующего ценообразования на газ. Людмила, похоже, стесняется произнести, но использованное ею определение - это формула проклятых барыг «Роттердам+»...
10.07.2020 21:23 Відповісти
ЗБОТЫ! А ТЕПЕРЬ ВСЕ ВМЕСТЕ! СЛАВА ЗЕФУЕСОСУ АЛИГАРХАТА!3 УРА ТАВАРИЩИ! ЭТО ПОБЕДА!(главное шоб не порох)
показати весь коментар
Демократия при отсутствии институтов превращается в олигархический беспредел и открытое воровство, просто грабеж. Украину спасет только военная диктатура тех, кто прошел через АТО, ООС. Это "государство" себя исчерпало.
показати весь коментар
Вас уже держут за ЛОХОВ !
показати весь коментар
Где же рынок? "Нету"? Так почему мы платим " рыночную цену"? Где ФГИ ОБЯЗАНЫЙ НАБЛЮДАТЬ что бы выполнялись ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ( по шахтам,конечно)? ПОЧЕМУ такая высокая себестоимость угля на шахтах ДЕТЭК? Условия приватизации- МОДЕРНИЗАЦИЯ! Она проводилась? ПОЧЕМУ ЧАСТНЫЙ бизнес( ГИГАНТСКИЙ) перекладывает СВОИ проблемы на государство? Почему чиновники НЕ реагируют на выходки МОНОПОЛИСТА,НАРУШАЮЩЕГО закон по выплате зп? ИМПОТЕНТЫ КОРРУМПИРОВАННЫЕ потому что! Разбиритесь ПОЧЕМУ ВАС шпнтажируют МИЛЛИАРДЕРЫ ДОЛЛАРОВЫЕ! Если они не умеют вести бизнес без государства это НЕ проблемы государства. Обяжите их выполнять в ущерб себе поставки э/э,пора оттавать долги! Государство оттало ПРАВА распоряжения( а не активы) на УСЛОВИЯХ. И эти УСЛОВИЯ должны соблюдаться. Дворец за400млн.$ в Великобритании есть за что купить и содержать шахтеров не за что? Фермерам за пай заплати а Ахметову за ДОХОД на который куплен дворец не,ненужно? Мы же "багатое" государство,позволяющее себе списать 300млрд!!!!!!!"плахих кредитов" госбанков( кредитов этих олигархов под НУЛЬ поцентов годовых) и "неможем" содержать шахты ну хотябы на эти триста миллиардов( тридцать лет по десять миллиардов!!!) .Да внимание людей уводят и как бы списание триста миллиардов это нормально,налоговые отсрочки( но малому бизнесу ННИЗЗЯ) в миллиарды гривень ДОЛЛАРОВЫМ миллиардерам- олигархам это нормально. А на госшахты и инвестиции в экономику "денег нет'. Ну все же соглашаются,так и живем на золоте нищие.
11.07.2020 08:09 Відповісти
Богуславец будет сидеть.
показати весь коментар
А чому мілліардер повинен платити зарплату шахтарям зі своєї кишені і утримувати шахту за свій кошт, якщо склади переповнені добутим вугіллям, а держава його не хоче купувати? Направте свій гнів на Бєню та інших щурів. П'ять років попередньої влади економіка лишалася стабільною завдяки Ахметову, бо він єдиний з олігархів підтримував економіку України і платив податки.
11.07.2020 19:02 Відповісти
А чужі доходи і палаци хай не ********* вам, не заздріть. Щоб бути щасливим, треба мати одне житло і спокій у сім'ї, а не морочить собі голову тисячами підприємств і беззаконням.
11.07.2020 19:07 Відповісти
Когда Вы и Я ОБЯЗАНЫ платить за то за что платить НЕ должны- налоги НДС( придуманный налог),за медицину,за образование,за госуслуги,за собственный газ( ренту?),а Ваши кумиры просто выводя в офшор деньги НИЧЕГО не платят в Украине и НЕ платят (декларацию Ахметов же НЕ подаёт,а должен как гражданин подавать) и за ДВОРЦЫ по ВСЕЙ Украине в ЛЕСНОЙ зоне( там где вообще строить НЕЛЬЗЯ не платит( а нам за квартиру выше 60м2),ему налоговый кредит и отсрочка на десять лет НЕ платить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ налоговые платежи,кстати миллиарды ,которых нет на медицину,ну что бы недалекую даму лечили БЕСПЛАТНО,а Вам банк даст отсрочку без 2000%? Так что мне очень НЕ все равно почему НИЩИЕ платят,а миллиардеры нет. И для Вас- он миллиардер не потому что он предприниматель,а потому что он обдирал нас,украинцев и пользуется тем что создали ВСЕ ЕДИНОЛИЧНО( подавая пачку гнилых крупп Вам подобным)
11.07.2020 20:53 Відповісти
Виходить, таким як ви наплювать, що влада обідрала бюджет, загнала державні шахти у величезні борги по зарплаті шахтарям, що руйнує повністю економіку України, веде до дефолту. Вам це побоку, головне відняти і поділити. Верной дорогой ведете, товарищи. Венесуелу вже привели, тепер черга України? Щоб ви подохли, мерзота.
12.07.2020 06:00 Відповісти
Нет делить не нужно,нужно что бы тот кто ПОЛЬЗУЕТСЯ созданными ВСЕЙ Украиной активами не думал что он что то купил. Это Я ему дал ПРАВА пользования( и вы тоже через НАНЯТЫХ олигархом кукол,которые Вы не далекая,называете правительством). За это он должен МАКСИМАЛЬНЫЙ доход отдавать нам украинцам. А он деньги в Офшор,а оттуда часть для зарабатывании на Вас ещё больших денег в типа инвестиции( зелёная энергетика на которой он ВАС ещё обдирает на 4гр с кВт). И совет( хотя он Вам и не поможет) не желайте никому подохнуть. Многие не понимают зачем человек живёт на Земле и почему он проходит свой земной путь. И Вы не понимаете,раз так выражаетесь.
12.07.2020 06:58 Відповісти
Я все розумію. Розумію і те, що народу скільки не дай, однаково буде незадоволений. Прикладом деякі країни ЄС. Вже була і в нас пропаганда про зубожіння, про голодання в той час, як мільйоном літали на відпочинок за кордон, сотнями тисяч купували машини і квартири. Пенсіонери ходять зі смартфонами, як і школярі. І що ж народ? вибрали собі іншу владу, тепер краще стало? У Венесуелі точно так Росія підбурювала народ проти олігархів, тепер там їх нема, і дефолт, ні за що купити туалетний папір. І це в крані, багатій на нафту, у якій раніше розквітала економіка. Ви цього хочете?
12.07.2020 13:14 Відповісти
Нравится Вам Венесуэла? Там все непросто,как и у нас. Сначала за полкопейки США( трансы) купили там нефтяную отрасль и начали качать нефть при этом в стране было что купить но не было за что. Затем Венесуэльские правители отобрали нефть у трансов,но не учли что в мире правят транснациональные компании( а не правительства) и те сделают с Венесуэлой то что собака делает с вором. Теперь в Венесуэле есть деньги но нечего купить а нефть Венесуэлы НИКОМУ не нужна. Так будет до тех пор пока голодное быдло не снесет правительство и трансы опять станут хозяевами нефти. И все. А быдло как было голодное так и будет. Так во всех странах где нет сильной элиты. И в Украине так. Мы из космической державы превращаемся в страну дворников,жопомоев,водителей,уборщиков мусора,сельхозработников для богатых соседей. Большинство украинцев ассимилируется там,нас останется миллионов десять,старая,умирающая нация,а нашу территорию заселят покладистым азиатами,наша собственность станет собственностью трансов. И все. Но быдло довольно,оно же не смотрит даже лет на десять вперёд. Сейчас то все хорошо и не важно что мир меняется,все думают что все равно будет так как все привыкли. Доллары и ... Без национального эгоизма мы обречены.
12.07.2020 16:44 Відповісти
Нафта Венесуели і розквітаюча економіка і стала кісткою в горлі Росії. Щодо України, то і тепер , і через десять років, і з "національним егоїзмом", а треба жопу мити і сміття прибирати, і в сільському господарстві працювати, щоб було що їсти. Словом, працювати -- це благородно. Транснаціональні компанії -- ласкаво просимо в Україну! Геть російських заколотників, зловмисників і колонізаторів! Слава Україні!
12.07.2020 19:17 Відповісти
чтобы эта мразь сдохла
11.07.2020 21:25 Відповісти
А з ПАР пароплавами дешевше!?
12.07.2020 12:28 Відповісти
Как так ?
12.07.2020 16:00 Відповісти
Пока эту падлу не уберут , УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ !
12.07.2020 16:15 Відповісти
зе падлу
13.07.2020 10:09 Відповісти
Когда в Украине заработает реальная экономика(а не ее цифровой фейк) все станет на свои места. Деньги предназначенные для оплаты труда шахтеров сейчас присваивают паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами" , образованные между ними и потребителями-ТЭЦ и ХИМПРОМ. При плановом гос.регулировании экономики таких проблем не возникало,да и возникнуть не могло. Все дело в том,что стоит задача продать за копейки угольную отрасль-предварительно довести ее до банкротства. Для этого и были приняты в 2018г "розничные" законы в энергетике,где гос.регулирование "балансов" передано рукозадым и опилкоголовым АО,ООО и пр "Рогам с копытами",которые под крышей НКРЕКП гадят всей отрасли,вместе с "троянскими конями"-"альтенативно-зенлеными " негодяями,которым и были переданы для "харчевания" 60 млрд.грн средств,украденных у тех же атомщиков,тепловиков(угольщиков) и гидроэнергетиков. Это продуманная политика развала фундамента экономики-энергетики,без которой на государстве можно ставить точку.Действия Буславец вынужденные ,ей там виднее как не допустить продажи "курицы,несущей золотые яйца"(угольной отрасли) за копейки,при том,что доля угля в мировом энергетическом балансе составляет 41%. Вся эта мышиная возня вокруг"потепления","загрязнения" и пр лабуды- явно преувеличена. АЭС-самая чистая энергия,и та попала под раздачу и заменяется еще более вредным и затратным "ветро-солнечным геморроем",который без дублирующих гос.мощностей просто не выживет,как любой глист-поразит на здоровом теле.Всем добра.
12.07.2020 19:23 Відповісти

