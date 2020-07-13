Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии на 3,3%

Украина в январе-июне 2020 года сократила выручку от экспорта электроэнергии на 3,3% (на $6,296 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $183,159 млн, в том числе в прошлом месяце поставлено э/э на $5,96 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию в первом полугодии текущего года экспортировано электроэнергии на $91,989 млн, Польшу – на $44,174 млн, Румынию – на $35,783 млн, другие страны – на $11,212 млн.

Кроме того, Украина за указанный период импортировала электроэнергию на $109,004 млн (в июне – на $28,948 млн), в том числе из Словакии – на $52,251 млн, Венгрии – на $35,952 млн, Беларуси – на $10,461 млн, других стран – $10,34 млн.

Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,767 млн, в т.ч в Венгрию поставлено на $231,359 млн, Польшу – на $84,584 млн, Молдову – на $41,683 млн, другие страны – на $21,141 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси - на $43,115 млн, Словакии – на $36,336 млн, Венгрии – на $26,485 млн, других стран – $15,465 млн.

В натуральном выражении Украина в прошлом году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.

Как писал БизнесЦензор, Украина в январе-июне 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 12,3% (на 374,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,68 млрд млн кВт-ч.

Ранее "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.