БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 953 4

НБУ предупредил украинцев о мошеннических кредитах с нулевой ставкой

НБУ предупредил украинцев о мошеннических кредитах с нулевой ставкой

Национальный банк Украины предупреждает население об опасности заключить договор с кредитными организациями с так называемой нулевой ставкой, которая в последствии может вырасти до 1700% годовых.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают средства просто так. Скучный, но жизненно важный совет: внимательно читайте договоры и проверяйте все условия кредита", - сообщает Национальный банк.

НБУ предупреждает, что так называемый кредит с 0% ставки подразумевает, что такая ставка может действовать неделю. После чего включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сообщает НБУ.

НБУ отмечает, что если человек подписал соответствующий договор, защитить его права становится сложным занятием.

"Человек самостоятельно подписала договор с такими условиями. Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, это суд", - сообщает НБУ.

кредит (3388) шахрайство (331) ставки (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кредиты для лохов и дурачков... - любителей сыра в мышеловке.
показати весь коментар
13.07.2020 11:08 Відповісти
Интересная позиция - "вы сами подписали такой договор".
Т.е. если в договоре мелким шрифтом окажется, что через месяц ему вырежут почку - то "вы сами подписали"?
показати весь коментар
13.07.2020 14:36 Відповісти
На жаль так.
показати весь коментар
13.07.2020 14:50 Відповісти
Проблему знаем , но ничего поделать не можем ...

А почему б НБУ -как регулятору - не установить правила кредитирования ?
С явно указанной максимальной % общей ставкой (вкл. страхование , штраф и пеню и т.д.) !
показати весь коментар
13.07.2020 15:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 