НБУ предупредил украинцев о мошеннических кредитах с нулевой ставкой

Национальный банк Украины предупреждает население об опасности заключить договор с кредитными организациями с так называемой нулевой ставкой, которая в последствии может вырасти до 1700% годовых.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают средства просто так. Скучный, но жизненно важный совет: внимательно читайте договоры и проверяйте все условия кредита", - сообщает Национальный банк.

НБУ предупреждает, что так называемый кредит с 0% ставки подразумевает, что такая ставка может действовать неделю. После чего включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сообщает НБУ.

НБУ отмечает, что если человек подписал соответствующий договор, защитить его права становится сложным занятием.

"Человек самостоятельно подписала договор с такими условиями. Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, это суд", - сообщает НБУ.