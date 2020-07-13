Украина уменьшила импорт угля на 18%
Украина в январе-июне 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 18,4% (на 1 млн 948,14 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 8 млн 630,597 тыс. тонн.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $945,346 млн, что на 36% меньше, чем в январе-июне 2019-го ($1 млрд 476,774 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $569,541 млн (доля в импорте 60,25%), США – на $283,437 млн (29,98%), Казахстана – на $56,776 млн (6,01%), других стран – на $35,592 млн (3,76%).
Экспорт угля за шесть месяцев 2020-го Украиной составил 0,071 тыс. тонн на $0,007 млн против 6,637 тыс. тонн на $0,31 млн в январе-июне-2019.
Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн, 2018 – на $3 млрд 35,349 млн и $8,649 млн, 2019 – на $2 млрд 816,12 млн и $0,724 млн.
Как сообщалось, 7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.
Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".
Переговоры между ДТЭК и "Центрэнерго" при участии Министерства энергетики продолжались всю неделю.
Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.
Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
