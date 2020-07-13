В Ривненской области изменилась плата за доставку газа

С 1 июля 2020 года начал действовать второй этап приведения тарифа на распределение газа до экономически обоснованного уровня. Вместо обещанных 20% в Ривненской области рост составил лишь 3%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаз" сообщает БизнесЦензор.

"Согласно декабрьскому решению НКРЭКУ ожидался рост тарифа на 20%. Для "Ривнегаз" - с 1,02 грн. до 1,15 грн. за м куб в месяц. Это позволило бы газораспределительной компании рассчитаться с долгами и в конце концов работать без убытков", - сообщает "Ривнегаз"

Однако, 24 Июнь Государственный регулятор уменьшил размер тарифов для 44 газораспределительных компаний на 12% от запланированного. Свое решение НКРЭКУ обосновывает уменьшением стоимости газа, что является составной тарифа на доставку.

"Этот газ операторы ГРМ закупают для ПТО (производственно-технологических потерь). Впрочем, явление понижения цены на рынке было временным. Уже в июле НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промышленных потребителей сразу на 10% и к концу года ожидается дальнейший рост стоимости газа. Таким образом Меморандум с МВФ в части приведения тарифов на распределение газа до полного возмещения расходов пока остается невыполненным", - сообщает "Ривнегаз"

"С 1 июля 2020 г. Государственный регулятор сократил тариф на распределение газа. Это не позволит АО "Ривнегаз" и другим Операторам ГРМ покрыть фактические расходы на предоставление услуги даже при сохранении действующих цен на газ. Также мы не сможем погасить в полном объеме существующие убытки и, очевидно, они вырастут. В частности, за приобретение технологического газа", - говорит коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

Разделение счетов на газ и распределение, повышение тарифа - даже такое незначительное, привело обсуждения и спекуляций со стороны СМИ, политиков и экспертов, сообщает компания.

"Однако, лучшим аргуметом будут приведены цифры. Если взять три распространенных типа потребителей газа: с газовой плитой, с плитой и колонкой, а также с котлом автономного отопления и сравнить среднюю платежку за доставку газа в каждой из таких категорий потребителей", - сообщает компания.

По данным "Ривнегаз", потребитель, использующий газ только для приготовления пищи, при среднем месячном потреблении газа 12 кубометра, с июля будет платить за доставку 12,36 грн. в месяц. Для этой категории потребителей рост составит всего 36 копеек в месяц.

Второй тип потребления - квартиры с плитой и колонкой. Такие домохозяйства потребляют около 260 кубометров в год или 21,6 кубометров в месяц. Ежемесячно квитанция за доставку газа в таких потребителей составит 26,78 грн вместо 26 грн. Рост - 0,78 грн. на месяц.

Третий тип домохозяйства - домохозяйства с автономным отоплением. В среднем используют 1100 кубометров газа. Для них ежемесячный платеж будет составлять 113,30 гривен и увеличится на 3,30 грн. на месяц.

"Как видим, средний чек за доставку газа уступает плате за мобильную связь или кабельное телевидение, даже стоимости чашки кофе. Так можно сравнивать эту сумму с безопасным 24/7 распределением газа для 264 тыс. клиентов Ровенской области", - сообщает "Ривнегаз"