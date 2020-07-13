"Донбассэнерго" отключило Славянскую ТЭС

Славянская ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") приостановила свою работу из-за приостановки распределения газа со стороны ПАО "Донецкоблгаз" и малых запасов импортируемого антрацита/

Об этом свидетельствуют оперативные данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Донбассэнерго" в минувшую пятницу отмечало, что СлТЭС остановит свою работу 12 июля, поскольку импортного антрацита на станции осталось только на два дня.

В компании отметили, что позиция регулятора НКРЭКУ совпадает с требованиями "Донбассэнерго", которое письмом от 7 июля указало, что заказанная мощность генкомпании должна быть рассчитана с учетом фактического объема потребления природного газа в прошлом году, а следовательно "Донецкоблгаз" должен отменить начисленную стоимость превышения годовой мощности по "Донбассэнерго".

Как сообщалось, Славянская ТЭС вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит из-за прекращения "Донецкоблгазом" распределения газа на теплоэлектростанцию.

"Донецкоблгаз" 1 июля прекратил распределение газа на Славянскую ТЭС. ПАО "Донбассэнерго" считает такие действия незаконными и заявляет о реальных угрозах прекращения производства и отпуска электроэнергии в объединенную энергосистему Украины со стороны теплоэлектростанции и создания чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

ПАО "Донбассэнерго" объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 года находится на неподконтрольной Украине территории). С марта 2017 года показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность "Донбассэнерго" в связи с потерей контроля над ними.

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.