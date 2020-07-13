Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Ряд операторов АЗС за минувшие выходные повысили розничные цены на бензин и дизтопливо еще на 20-30 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на 30 копеек цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell: бензин А-95 подорожал до 24 грн/л, А-92 – до 22,49 грн/л, дизтопливо – до 23,20 грн/л.

В сети "Автотранс" подорожали в среднем на 20 копеек только бензины – А-95 до 22,93 грн/л, А-92 – до 21,93 грн/л.

На станциях UPG, "БРСМ-Нафта" и BVS все виды топлива подорожали на 20 коп./л.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 8 копеек, а бензины – на 18-32 копеек за литр. "Катрал", "Овис" и "Параллель" повысили цены на 10-55 коп./л.

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.

Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.