Импорт сыров подскочил за полгода в 2,5 раза, – Таможенная служба

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт сыров в 2,5 раза – до 20,99 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,3 раза, до $90,83 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

В то же время Украина экспортировала 2,55 тыс. тонн сыров, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 17,1% и составил $9,78 млн.

Экспорт украинского сливочного масла сократился в 1,9 раза – до 5,89 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,8 раза, до $26,49 млн. Импорт этой продукции в отчетный период составил 7 тыс. тонн ($26,39 млн) против 548 тонн ($3,43 млн) за январь-июнь 2019 года.

По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за первое полугодие 2020 снизился на 35,1% – до 14,31 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $29,85 млн, что на 36% ниже показателя за январь-июнь прошлого года. Импорт этой группы товаров вырос в 2,7 раза – до 2,46 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,9 раза, до $5,6 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом – до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза – до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% – до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.