Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на автогаз

В период с 10 по 13 июля ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15 копеек – до 10,92-10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Донецкой и Полтавской областях, где группа увеличила цены на 40 коп. – с 10,55 до 10,95 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-25 копеек за литр.

Кроме того, в сети KLO автогаз подорожал на 10 копеек – до 11,99 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", "Татнефть", Marshal, ZOG и Motto повысили цены в среднем на 10-20 коп./л.

В итоге средняя цена автогаза 13 июля выросла на 5 копеек – до 11,52 грн/л.

Как сообщалось, розничные цены на автогаз стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 13 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) – с 8,22 до 11,52 грн/л.

По состоянию на 10 июля средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 18 680 грн/т.