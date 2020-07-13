Рада одобрила законопроект о расширении помощи по частичной безработице

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3486 в первом чтении проголосовали 319 народных депутатов.

Законопроектом, в частности, предлагается обязать всех работодателей сообщать центры занятости о запланированном массовом увольнении работников за два месяца. Документ также призван расширить круг предприятий для получения помощи по частичной безработице. В частности, путем отмены ограничения помощи по частичной безработице только предприятиям с замкнутым циклом производства.

Читайте также: Работодатели получили помощь по частичной безработице на 310 тысяч сотрудников, – Минэкономики

Кроме того, предложено урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров на переподготовку или повышение квалификации по лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Также предложено позволить главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Законопроектом также предлагается определить, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций, определенных в законе "О занятости населения", которые обеспечивают трудоустройства лиц с инвалидностью с числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.