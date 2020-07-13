Киевская полиция оштрафовала 28 ночных клубов за нарушение правил карантина

За выходные дни 11-12 июля полицейские проверили 531 заведение хозяйственной деятельности по предоставлению различных услуг и составили 97 административных протоколов за нарушение условий карантина, которые предусматривают штраф в размере 34-170 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает БизнесЦензор.

"За оследние выходные полицейские в составе мобильных групп проверили 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли. По результатам проверки в 97 учреждениях выявлены нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и т.д.", – сказано в сообщении.

Так, за невыполнение требований ст.44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. грн.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин запретил работу развлекательных заведений после 23 и до 7 часов, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.