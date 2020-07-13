Госпредприятие Минздрава обвинило Степанова в блокировании закупок лекарств

Министр здравоохранения Максим Степанов с 16 июня не согласовал ни одну закупку лекарственных средств через специализированное госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава предприятия напомнил, что 16 июня вступило в силу принятое по инициативе Степанова постановление Кабмина, согласно которому министр получил полномочия в ручном режиме согласовывать характеристики товаров и услуг, которые являются предметом закупки, а также проект договора.

"Согласно этой новации, 16 же июня ГП направило проекты договоров, а 18 направило первый пакет технической документации к согласованию. За это время мы направили на Минздрав запросы по 198 позициям. По состоянию на 13 июля мы не получили ответ ни на один", – сообщил Жумадилов.

"Вы (руководство министерства, – ред.) заблокировали централизованные закупки в расчете на ручное управление закупками и опозорились", – добавил глава госпредприятия.

Жумадилов также подчеркнул, что министерство "манипулирует на закупках средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков, используя цены рынка в период дефицита".

"Вам не нравится, что мы эффективно закупаем СИЗ в рамках борьбы с коронавирусом. "МЗУ манипулирует трогательной экономией", "ГП самостоятельно анализировало цены, которые были взяты для обоснования бюджетной программы", говорите вы. Но "трогательно манипулируете" именно вы, забывая сказать следующее: ГП предоставило анализ текущих цен на СИЗ по состоянию на март на запрос Минэкономики и Минздрава в период наибольшего дефицита на рынке. Вы же нелепо используете эти цены в мае, обосновывая потребности в выделении около 3 млрд грн из госбюджета. Между маем и мартом ситуация на рынке изменилась коренным образом", – пояснил директор предприятия.

Читайте также: Минздрав планирует хранить запасы средств индивидуальной защиты на базе больниц

Как сообщалось, согласно предоставленному министром Максимом Степановым обоснованию, за выделенные из правительственного Фонда борьбы с распространением коронавирусной болезни 3 млрд грн Министерство здравоохранения планирует закупить 4,37 млн единиц защитной одежды за 2,14 млрд грн или по 488,61 грн за штуку.

Ожидаемая цена соответствует закупке Минздравом при Степанове у малоизвестной фирмы китайских костюмов биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, с доставкой которых в Украину возникла длительная задержка.

В ГП "Медицинские закупки Украины" тогда заявляли, что украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.