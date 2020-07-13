АМКУ оштрафовал производителя скандального препарата "Протефлазид" за обман потребителей

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Научно-производственная компания "Экофарм" на 3,2 млн грн за публикацию недостоверной информации о лекарственных свойствах препарата "Протефлазид".

Согласно решению Комитета, компания нарушила конкурентное законодательство, сообщив ложную информацию об эффективности препарата при лечении острой респираторной болезни COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В частности, Комитет пришел к выводу, что у производителя нет должного обоснования эффективности препарата, официальных рекомендаций Министерства здравоохранения, а также необходимых результатов исследований.

При этом, состав действующих веществ лекарственного средства "Протефлазид" – экстракт из травы щучки дернистый и травы вейника наземного, растворитель экстракции: этанол 96%.

"Научно-производственная компания "Экофарм", благодаря распространению ложной информации о препарате "Протефлазид", совершило нарушение, предусмотренное статьей 15 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде сообщения ложных сведений о применении для лечения и профилактики острой респираторной болезни COVID-19 и получило неправомерное преимущество перед конкурентами", – сказано в сообщении.

Поэтому АМКУ, проанализировав размер дохода, связанный с нарушением и установив, что компания не признает нарушения, оно было длительным и до сих пор не прекращено полностью, поскольку не убраны информационные материалы, которые могут вводить в заблуждение потребителей, принял решение взыскать с компании- нарушителя штраф в размере 3,2 млн грн.

Как сообщалось, ранее Комитет на 500 тыс. грн оштрафовал ООО "Юрия-Фарм" за распространение в рекламном ролике своего препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами. При расчете штрафа учитывается объем реализации товара, связанный с нарушением, факт прекращения нарушения и тому подобное.