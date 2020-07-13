S&P ухудшило прогноз для развивающихся рынков

Международное рейтинговое агентство S&P Global 13 июля ухудшило прогноз для развивающихся экономик и теперь ожидает падения их совокупного ВВП на 4,7% в текущем году из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Также агентство предупредило, что все страны столкнутся с долгосрочным ущербом от пандемии.

Пересмотр прогнозов главным образом связан с общим ухудшением ситуации с пандемией на многих развивающихся рынках и с более масштабным ущербом для международной торговли, чем ожидалось в апреле, когда прогноз предусматривал сокращение экономик на 1,8%.

"Мы прогнозируем среднее сокращение ВВП развивающихся стран (без учета Китая) на 4,7% в этом году и рост на 5,9% в 2021 году. Риски остаются преимущественно понижательными и связаны с развитием пандемии", - говорится в сообщении S&P.

Пандемия приведет к долгосрочным потерям для всех развивающихся рынков, при этом разница по сравнению с траекторией ВВП, прослеживавшейся до коронавируса, составит 11% в Индии, 6-7% в большинстве стран Латинской Америки и Южной Африки, 3-4% в большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой и 2% в Малайзии и Индонезии.