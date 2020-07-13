"Укрэнерго" будет искать дополнительные кредиты для выплат по "зеленому тарифу", – Минэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 55% вместо планируемого ранее повышения в 2 раза, поскольку компания привлечет дополнительные кредиты для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленым тарифам".

Об этом замминистра энергетики Юрий Бойко заявил в ходе онлайн-дискуссии Европейской бизнес-ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, НКРЭКУ на заседании 11 июля удалось сдержать повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии благодаря тому, что НЭК обязалось провести переговоры о привлечении дополнительных кредитных средств для расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ.

"Привлечение кредитов – это одна из ключевых опций, которая бралась за основу при расчетах уровня повышения тарифа", – пояснил Бойко, добавив, что по его данным, "Укрэнерго" на финишной стадии по привлечению 7,5-8 млрд грн на погашение долгов по "зеленым тарифам", переговоры о которых велись ранее.

Чиновник отметил, что привлечение НЭК "Укрэнерго" кредитов для расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ и уменьшение таким образом нагрузки на тариф компании на передачу является одноразовой мерой, в дальнейшем тариф системного оператора все равно придется пересматривать.

В то же время замминистра выразил обеспокоенность тем, что в случае неудачи переговоров о привлечении дополнительных средств пересматривать тариф "Укрэнерго" придется уже в этом году.

"Если через месяц-полтора "Укрэннерго" не достигнет договоренности относительно положительного решения вопроса по привлечению средств, вполне очевидно, что НКРЭКУ обязана будет повторно инициировать процедуру пересмотра тарифа оператора", – отметил Бойко.

Как сообщалось, НКРЭКУ, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 июля с целью обеспечить наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП "Гарантированный покупатель").

При этом проект решения к заседанию предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч.

"Укрэнерго" планировало привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 128 млн евро (3,8 млрд грн), у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн).

В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская". На погашение долгов перед зеленой генерацией также будут направлены средства, полученные компанией от продажи межгосударственных сечений в размере 1,4 млрд грн, что станет возможным после принятия рассматриваемого в Верховной Раде соответствующего законопроекта.