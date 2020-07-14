В Харькове за полгода обследовано более 320 километров газовых сетей

АО "Харьковгоргаз" обследовало более 325 км газопровода Харькова при помощи сверхчувствительных приборов и оборудования.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

"От Харькова до Пирятина, именно такое расстояние с начала года преодолели специалисты АО "Харьковгоргаз", обследуя газопроводы города. Они провели комплексное приборное обследование 325,5 км газораспределительных сетей города с использованием сверхчувствительных приборов и оборудования", - сообщает компания.

По данным "Харьковгоргаза", ежегодно проводится комплексное приборное обследование газопроводов. Оно позволяет проверять герметичность подземных газопроводов и заблаговременно находить повреждения изоляции. Чем старше являются сети, тем чаще их надо проверять, указывает компания.

"Так, с начала года выявлено и ликвидировано более 300 утечек природного газа и 161 повреждения изоляции на газопроводах. Быстрый износ газопроводов в городе Харькове связан с влиянием токов от городского электротранспорта, которые ускоряют процесс коррозии металла. Также на газопроводы влияют коррозионно-агрессивные среды и физическое старение изоляционного покрытия и металла", - сообщает "Харьковгоргаз".

Для технического обследования сетей газоснабжения специалисты газовой компании используют современные сверхчувствительные приборы и оборудование. Они позволяют выявить повреждения трубы газопровода под землей, определить ее толщину, отыскать повреждения изоляции, наличие коррозии и тому подобное.

"Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное распределение природного газа потребителям города Харькова. Это важный комплекс мероприятий, позволяющий выявить проблемные участки, предупредить возникновение аварийных ситуаций и уменьшить потери газа", - сообщает "Харьковгоргаз".