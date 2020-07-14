Одесса усиливает карантинные ограничения

В Одессе по итогам внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 13 июля было принято решение усилить карантинные меры на территории города.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Так, субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 года №392 о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос)", - сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Комиссия в рамках своих полномочий рекомендовала ГУ Национальной полиции в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения, районным администрациям Одесского городского совета обеспечить разъяснительную работу и контроль выполнения требований постановления Кабмина.

"Также необходимо усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, в Одесской области за минувшие сутки подтвердили 50 новых случаев заболевания и 42 – выздоровления. Сейчас в области болеет 1 198 человек.

В Украине за сутки по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 638 новых случаев коронавируса.