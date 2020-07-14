"Укрэнерго" сообщило о возможности принять дополнительные объемы электроэнергии от "Энергоатома"

НЭК "Укрэнерго" сообщает, что энергосистема Украины в 2020 году сможет принять, ориентировочно 76,6 млрд кВт*ч атомной электроэнергии, что выше объемов, предусмотренных прогнозным балансом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"ГП "НАЭК "Энергоатом" предоставило предложения в НЭК "Укрэнерго" по увеличению объемов годовой выработки электроэнергии АЭС в 77,6 млрд кВт* ч. По предварительной оценке оператора системы передачи (ОСП) с учетом ожидаемой операционной ситуации энергосистема сможет принять ориентировочно 76,6 млрд кВт*ч, о чем было проинформировано ГП "НАЭК "Энергоатом", - сообщает "Укэнерго".

"Укрэнерго" отмечает, что учитывая тенденцию к увеличению потребления (по состоянию на 12 июля показатель прогнозного баланса уже превышен на 8,2%), дополнительные объемы электроэнергии, произведенной на АЭС, могут быть частично приняты энергосистемой без угрозы для возбуждения операционной безопасности объединенной энергосистемы Украины.

"Укрэнерго" сообщает, что с начала июля по состоянию на 12 июля показатель прогнозного баланса потребления превышен на 8,2%, всего потребление за это время составило почти 4,4 млрд кВт*ч.

По данным НЭК, с начала месяца АЭС произвели почти 2,2 млрд кВт*ч, что на 3,5% больше показателя прогнозного баланса. При этом суммарная нагрузка АЭС с 6 июля увеличилась с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт.

Объемы произведенной АЭС электроэнергии превышают объемы ресурса, проданного на рыночных сегментах двухсторонних договоров, рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке. За период с 1 июня по 5 июля такая разница, по данным компании, составила 7,4 тыс. МВт*ч, а на протяжении последней недели, после увеличения базовой нагрузки с 7,4 МВт до 7,9 МВт, она увеличилась до 11,1 тыс. МВт*ч.

По данным "Укрэнерго" с начала месяца возобновляемые источники энергии произвели 420,7 млн кВт*ч, что на 5,5% больше прогнозного баланса. ГЭС – 240,4 млн кВт-ч, ГАЭС – 52,5 млн кВт*ч, превысив показатели баланса на 51,5% и 6,8% соответственно.

ТЭС произвели немногим более 1,2 млрд кВт*ч, что на 0,7% превышает показатель прогнозного баланса.