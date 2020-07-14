Рада приняла закон о легализации азартных игр

Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о регулировании азартных игр, тем самым легализировала игорный бизнес в стране.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

Закон определяет правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определяет правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр.

Законом вводит перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в сети Интернет, в залах игровых автоматов, организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет;

Также законом вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.

Кроме этого, законом устанавливаются требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр, специальные требования на соответствие игорного оборудования международным стандартам.

Также документом создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии; устанавливаются требования к игрокам и их идентификации.

Законопроектом создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, что дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет;

Также законом вводится принцип "ответственной игры", предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью.

Кроме этого, закон ограничивает рекламу азартных игр, устанавливает финансовую, административную и уголовную ответственность,

Законом установлено, что органом государственного регулирования в сфере азартных игр является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая подчинена Кабинету министров Украины.

К компетенции Комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Законом вводится Государственная система онлайн-мониторинга, которая является основным инструментом осуществления надзора за деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр.

Также закон предусматривает создание в Государственном бюджете Украины специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада приняла за основу проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Среди прочего, законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр при Кабмине.

После этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию СМИ, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум, который занимался разработкой соответствующего законопроекта от имени Банковой.

Затем оказалось, что Борис Баум непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Сам Баум заявил, что занимается этой работой на волонтерских началах.

Борис Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.).

В частности, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а также вместе со Спектором владел пакетом акций "ПИН Банка", который сейчас принадлежит Гинеру. Баум также владел кипрской фирмой, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

В последнее время Баум выполнял роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации.

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса является коррупционным, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Михеил Саакашвили.