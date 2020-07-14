Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантина
Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.
По данным Минздрава, это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ривненская и Черниговская области.
В Закарпатской области загруженность коек превышает допустимый показатель и составляет 60,54%.
В Черниговской и Донецкой областях низкие показатели охвата тестирования на коронавирус, в Винницкой и Одесской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.
Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Закарпатской и Ривненской областях.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 638 новых случаев коронавируса.
