Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантина

Семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.

По данным Минздрава, это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ривненская и Черниговская области.

В Закарпатской области загруженность коек превышает допустимый показатель и составляет 60,54%.

В Черниговской и Донецкой областях низкие показатели охвата тестирования на коронавирус, в Винницкой и Одесской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Закарпатской и Ривненской областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 638 новых случаев коронавируса.

