Предложенное Кабмином снижение зеленого тарифа является недостаточным, – нардеп Нагорняк

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ считает недостаточным снижение тарифа зеленой генерации, которое ранее правительство согласовало с инвесторами солнечных и ветровых электростанций. Об этом на заседании согласительного совета ВР сообщил член фракции "Слуга народа", народный депутат Сергей Нагорняк.

Об этом со ссылкой на Lb.ua сообщает БизнесЦензор.

В поданном правительством законопроекте №3658 предусматривается снижение тарифа для солнечной генерации на 15%, для ветровой - на 7,5%.

"По мнению большинства членов нашего комитета, представленный законопроект является слишком мягким для инвесторов, потому что Украина не имеет возможности оплачивать самый высокий тариф в Европе и одновременно ограничивать дешевую атомную генерацию. Мы будем подавать правки и снижать предусмотренный в законопроекте тариф зеленой генерации, так как государство не в состоянии оплачивать этот сверхвысокий тариф", - сказал Нагорняк.

Нардеп сообщил, что в 2019 году выплаты инвесторам зеленой генерации составили 26 млрд грн, в 2020 году прогнозируемые выплаты предусмотрены на уровне 52 млрд грн, в 2021 году - 65 млрд грн.

Законопроект №3658 был проголосован Верховной Радой в первом чтении 3 июля 2020 года. В Комитете ВР по вопросам энергетики и ЖКХ идет работа над поправками к законопроекту ко второму чтению.