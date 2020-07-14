Рада одобрила ужесточение наказание за угон авто

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3301 в первом чтении проголосовали 274 депутата.

Законопроектом предлагается внести изменения в части второй и третьей статьи 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса , заменив словосочетания "если они нанесли значительный/большой материальный ущерб" на словосочетание "если они совершены в значительных/крупных размерах", отказавшись тем самым от расчета размера причиненного материального ущерба при незаконном завладении транспортным средством с привязкой к реальным убыткам.

В новой редакции излагается пункт 3 примечания к указанной статьи, согласно которому в совершенным в значительных размерах признается преступление, совершенное на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в крупных размерах– на сумму 250 необлагаемых минимумов.

Также законопроектом предложено установить, что в случае совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 289 УК, негласные следственные (сыскные) действия могут быть начаты до вынесения постановления следственного судьи по решению следователя, согласованного с прокурором, или прокурора.

Кроме того, предлагается изложить в новой редакции ст. 290 ("Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства"), увеличив наказание по этой статье в виде штрафа со 150-250 необлагаемых налогом минимумов до 1000-1200 либо до ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. За те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, предусмотрено лишение свободы от пяти до семи лет с конфискацией имущества.