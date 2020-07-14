Банки должны начать реструктуризацию долгов с "кредитными каникулами", – Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает начинать реструктуризацию кредитов, по которым на период карантина действуют "кредитные каникулы", даже если карантин будет продлен после 31 июля, чтобы избежать критического роста дисбаланса в банковской системе.

Об этом и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Банки не выдержат этого дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет. (...) Я все-таки думаю, если 31 июля – это не конец (карантина), то мы будем говорить о том, что нужно будет уже сейчас реструктуризировать", – сказала Рожкова.

И.о. главы НБУ отметила, что помесячные данные показывают: процентная прибыль банков уже снижается, а также растут неполученные доходы.

Рожкова добавила, что НБУ планирует дистанционно провести оценку качества активов банков для создания статистики по NPL и "кредитным каникулам", когда экономика начнет восстанавливаться после карантина.

"Когда закончится карантин и процессы реструктуризации, когда надо будет все проценты и неуплаченное тело долга реструктуризировать, растянуть во времени, вот тогда станет понятно, где нормальные кредиты, а где, к сожалению, NPL. И такие NPL, конечно, будут", – пояснила и.о. главы Нацбанка.

Рожкова добавила, что НБУ также планирует проводить проверки банков онлайн с целью оптимизации работы людей и снижения нагрузки на банки.

"Сегодня уже очень много всего оцифровано в банках. Когда мы приходим, мы проверяем: достоверность отчетности, первичные документы (например, правильность оформления залогов). Эти данные уже можно проверять дистанционно, не обязательно приходить в банк и там находиться", – сказала замглавы НБУ.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июня приняла закон, отменяющий начислени штрафных санкций по кредитам (займам) для бизнеса в период действия карантина.

Напомним, ранее Верховная Рада также приняла во втором чтении законопроект №3329-д, которым среди прочего продлен запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов граждан до конца карантина.

Также продлено действие запрета на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту. При этом закон не освобождает граждан от обязанности уплаты платежей по кредиту и начисленных процентов.