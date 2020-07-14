Рада приняла закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2524 во втором чтении проголосовали 240 депутатов.

При этом перед голосованием за принятие закона депутаты отказались поддержать ряд внесенных в проект документа ко второму чтению поправок.

Главное Юридическое управление Верховной Рады в своих выводах отмечало, что название проекта не соответствует его содержанию, поскольку проектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс не только в части функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, но и в другие положения Кодекса, в частности по акцизному налогу и авансовых взносов по уплате налога на прибыль предприятий.

Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан с целью усовершенствования работы электронного кабинета налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота.

В частности, законопроектом предусмотрено, что копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

Также предлагается определить, что контролирующий орган ведет переписку с налогоплательщиками в электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

Проектом также предлагается отменить требование о представлении заявления налогоплательщиком на присоединение к договору о признании электронных документов и ввести автоматическую регистрацию в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика.

Кроме того, предложено отображать в электронном кабинете данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом, а также упростить механизм доказывания налогоплательщиком отсутствии его вины из-за технического сбоя в работе электронного кабинета. В частности, отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и/или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.

Законопроект также предлагает отменить требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов, наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Как отмечают авторы законопроекта, с 2016 года в Украине заработал обновленный "Электронный кабинет" налогоплательщика. По данным Государственной налоговой службы, с 2016 года количество налогоплательщиков, использующих личный электронный кабинет выросло почти в 60 раз – по состоянию на 1 ноября их количество составляет более 1,8 млн пользователей.

Всего ГНС предоставляет через "Электронный кабинет" около 70 услуг и сервисов, большинство которых предусмотрено существующим законодательством. Вместе с тем, есть ряд нереализованных электронных функций, а также возможностей упрощения взаимодействия предпринимателей и налоговой.