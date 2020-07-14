НКРЭКУ планирует отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения цен

Национальная комиссия регулирующая рынок электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 15 июля планирует принять решение об увеличении граничной цены (price cap) на электроэнергию в ночные часы до уровня дневного прайс-кепа в 2048,23 грн/МВт-ч.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ о внесении изменений в постановление Комиссии №766 от 8 апреля 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Участникам Рынка на сутки вперед (РСВ) и Внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной Оператором рынка, равной в часы минимальной нагрузки (с 23:00 до 07:00) – цене в часы максимальной нагрузки", - сказано в проекте постановления НКРЭКУ.

Как известно, сейчас действует ночной прайс-кеп на уровне 959 грн за МВтч и дневной на уровне 2048,23 грн/МВтч. Такая дифференциация обусловлена тем, что в ночные часы потребление электроэнергии находится на минимальном уровне.

Кроме прочего, НКРЭКУ своим решением планирует обязать участников Внутрисуточного рынка (ВСР) выставлять ценовые заявки не ниже цены Рынка на сутки вперед (РСВ) в соответствующий период. Такое решение Комиссия обосновывает профицитом электроэнергии на ВСР, в результате чего ресурс выкупается на РСВ по низким ценам.

В обосновании проекта решения НКРЭКУ указано, что с инициативой отмены ночного прайс-кепа выступили производители электроэнергии, в частности – теплоэлектростанции (ТЭС). В своих письмах в Комиссию они указывают, что из-за ценовых ограничений в часы минимальной нагрузки, отсутствует возможность покрытия себестоимости производства электроэнергии. Такие решения приведут к увеличению цены электроэнергии в ночные часы и к росту средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности.

Крупнейшим оператором ТЭС в стране является энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова. По результатам 2019 года компания произвела 63% тепловой электроэнергии в стране.

Как сообщал БЦ, в период с марта по май доля дорогой тепловой генерации в производстве электроэнергии выросла за счет уменьшения производства дешевой атомной.

Напомним, что 11 июля НКРЭКУ приняла решение о повышении с 1 августа 2020 года тарифа на передачу электроэнергии на 55% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Изначально Нацкомиссия планировала увеличить тариф в 4 раза.