Власти Львова разрешили открыть отели с 15 июля

Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновить работу отелей, хостелов и других учреждений размещения с 15 июля, а детских садов – с 17 июля.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Разрешить работу: учреждений размещения – отелей, хостелов с 15 июля, детских садов всех форм собственности – с 17 июля, инклюзивно-ресурсных центров – с 15 июля", – сказано в сообщении.

В то же время запрещены работа кинотеатров/театров, массовые мероприятия с более чем 10 участниками, работа детских учреждений оздоровления и отдыха, а также кафе, ресторанов, баров - с 23:00 до 07:00 (согласно решению областной комиссии).

Сообщается, что за 13 июля во Львовской области провели 1233 ПЦР-теста и 147 из них оказались позитивными.