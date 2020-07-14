Государственные банки спишут кредиты на 190 миллиардов, – Рожкова

Примерно 45% неработающих кредитов (NPL) из общего объема NPL государственных банков (415,7 млрд грн) следует списать как кредиты, не подлежащие возврату, чтобы они не числились на балансе и не влияли на статистику.

Об этом и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Это уже то, чего вернуть нельзя. Из этих 45% что-то должно быть списано навсегда, потому что оно исчезло, а что-то перенесено на внебаланс, если есть там какие-то перспективы судебных исков к собственникам", – сказала и.о. главы НБУ.

"Но оно должно вестись отдельно и не мешать остальному бизнесу", – подчеркнула Рожкова.

Глава Нацбанка отметила, что соответствующие меры прописаны в плане сокращения NPL, утвержденном Советом финансовой стабильности, и предусмотрены меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Рожкова отметила, что реализация этого плана улучшит статистику и даст возможность увидеть реальную ситуацию с NPL в Украине.

Согласно данным НБУ, на 1 июня этого года объем неработающих кредитов госбанков (кроме "Приватбанка") составлял 168,14 млрд грн, "ПриватБанка" – 247,56 млрд грн, или соответственно 51,1% и 79,3% от их кредитных портфелей.

С начала года объем NPL вырос в госбанках (кроме "Приватьбнка") на 6,6%, в "Приватбанке" – на 3,5%. В целом по банковской системе объем NPL на 1 июня был равен 561,66 млрд грн, что на 5,8% больше, чем на начало года, и составлял 49,6% от всего кредитного портфеля.

Читайте также: Кабмин разрешил государственным банкам продавать проблемные кредиты с дисконтом

Как сообщалось, ранее в НБУ сообщили, что трехлетние планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов (NPL), утвержденные Советом финансовой стабильности 30 июня, предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках с 66% до 31%. В итоге в абсолютном выражении ожидается сокращение уровня NPL за три года на 305 млрд грн.

Отмечается, что достичь такого уровня неработающих кредитов госбанки планируют за счет списания проблемных активов с баланса, в том числе кредитов, по которым уже сформирован резерв на 100%. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных заемщиков, погашение долга за счет претензионно-исковой работы, взыскание залогового имущества и его дальнейшая реализация, а также продажа или уступка прав требований по проблемному портфелю, говорится в сообщении.