Власти Киева разрешили строительство флагштока возле статуи Родины-матери высотой 90 метров

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 июня выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования сооружения флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

По данным Департамента предельная высота флагштока составит более 89 метров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Новое строительство запланировано по адресу ул. Лаврская, 27 в Печерском районе. Указано, что флагшток будет построен на участке Национального музея, общая площадь которого составляет 10,42 га, а именно – на территории парка "Вечной славы".

Участок попадает в буферную зону территории архитектурного ансамбля Киево-Печерской Лавры, в пределах земляных укреплений цитадели с бастионами Киевской крепости. Флагшток станет составной части памятника ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт гор и долин р. Днепр".

Заказчиком строительства является коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

Читайте также: Власти Киева потратят 170 миллионов на строительство велодорожки на набережной

Как сообщалось, в декабре 2017 года КП "Спецжилфонд" объявило тендер на строительство флагштока ожидаемой стоимостью 47,51 млн грн. Однако, позже отменили его в связи с "отсутствием дальнейшей потребности в закупке".

В декабре 2018 года Кабмин под председательством Владимира Гройсмана поддержал инициативу КГГА по строительству флагштока. При этом в распоряжении было указано, что финансирование работ будет осуществляться за счет средств бюджета города Киев.

27 февраля 2020 года заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что постоянно действующая комиссия по привлечению инвесторов одобрила сооружение флагштока Государственного флага Украины на территории мемориального комплекса на улице Лаврской, 27 за средства меценатов, а именно – благотворительного фонда "Будущее Киева".

В дальнейшем 17 апреля КГГА издало распоряжение, которым внесло изменения в распоряжение 2017 г ода о строительстве сооружения флагштока. В частности, им изложен в новой редакции пункт о финансировании работ: указано, что финансирование будет выполняться за счет привлеченных средств в соответствии с протоколом постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов.

Владельцами Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Будущее Киева" является мэр столицы Виталий Кличко и его бывший заместитель, известный девелопер Игорь Никонов.