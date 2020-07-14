Популярное музыкальное приложение Spotify официально начнет работать в Украине

В украинском App Store появилось приложение Spotify, официальный запуск сервиса на территории страны ожидается 15 июля.

Как соообщает отраслевое издание ain.ua, также доступна веб-версия Spotify и цены, передает БизнесЦензор.

Так, в веб-версии приложения музыкальные подборки уже локализованы на украинский язык.

Оформить подписку в приложении пока что нельзя — кнопки в меню Premium не работают. Но такая возможность появилась на сайте. Подписка на месяц обойдется в $4,99, подписка для двоих – $6,49, семейная подписка – $7,99, для студентов – $2,49 в месяц.

Официально компания Spotify о запуске в Украине пока не сообщает. По предварительным данным, Spotify в Украине начнет работать 15 июля.

Как отмечает ITC.ua, вечером вторника на сайте появился украинский регион локализации, но интерфейс по-прежнему остается на английском. Приложение Spotify все еще недоступно для загрузки для украинских пользователей в официальных магазинах Apple и Google.

Сейчас многие украинцы уже используют Spotify, обходя региональные ограничения с помощью VPN и подписок в странах присутствия сервиса. Официальный запуск сделает его доступным более широкому кругу пользователей.

Spotify – интернет-сервис потокового аудио (стриминговый), позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.

На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.