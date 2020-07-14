На утепление бюджетных учреждений нужно 1 миллиард евро в год, – Госэнергоэффективности

Чтобы обеспечить термомодернизацию 5,5 тыс. бюджетных учреждений в Украине, потребуется около 1 млрд евро ежегодных инвестиций до 2030 года.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, значительное количество общественных зданий в Украине являются устаревшими, имеют большие энергопотери и нуждаются в модернизации.

Источником финансирования энергоэффективных проектов в общественных зданиях могут быть зеленые облигации. Это доказывает и международная практика. Так, в 2019 году. Было выпущено более $250 млрд зеленых облигаций, 30% из которых - именно на энергоэффективные проекты в зданиях.

Между тем, для запуска зеленых облигаций в Украине Госэнергоэффективности, НКЦБФР совместно с IFC, UNIDO, UNDP, Climate Bonds Initiative работают над законодательным основанием. В результате в июне этого года принят закон, которым вводятся в оборот зеленые облигации и устанавливаются правила для участников этого рынка.

"Этим законом предусмотрена разработка вторичного законодательства, а именно - порядка отбора и сопровождения проектов, финансируемых за счет средств государственного и местных бюджетов", - сообщил заместитель начальника Управления реформирования сферы энергоэффективности и энергосбережения Госэнергоэффективности Андрей Фролов.

"Сейчас мы рассматриваем несколько сценариев выпуска зеленых облигаций различными эмитентами и анализируем международный опыт. Например, в США муниципалитеты получали компенсацию процентов по выплатам по зеленым облигациям, что помогало снять финансовую нагрузку и ускорить реализацию проектов. Похожие механизмы есть и в других странах. Для Украины разработка и внедрение таких стимулов позволит активизировать выпуск зеленых облигаций на масштабные проекты", - подчеркнул Фролов.