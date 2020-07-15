"Укртрансбезопасность" за день начислила штрафов на 830 тысяч за перевес авто

"Укртрансбезопасность" совместно с сотрудниками Нацполиции во вторник, 14 июля, проверила еще 5,802 тыс. грузовиков, составила 116 актов нарушений габаритно-весового контроля и начислила почти 830 тыс. грн платы за перегруз.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Среди крупнейших нарушителей габаритно-весовых норм за минувшие сутки:

- авто DAF (перевозчик – ООО "Рианл Темп"), следовавшее по автодороге М-14 с перегрузом на 41% на сдвоенную ось 22,58 тонн при допустимой норме 16 тонн. Начислено плату за проезд – EUR2,146 тыс.

- авто RENAULT (перевозчик – Токар С. О.), следовавшее по автодороге Н-08 с перегрузом на 4% и весом 41,585 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – EUR332,16.

- авто DAF (перевозчик – ЧП "Проспект-проект"), следовавшее по автодороге М-06 с перегрузом на 21% на строении оси 26,66 тонн при допустимой норме 22 тонны. Начислено плау за проезд – EUR234,36.

- авто DAF (перевозчик ФЛП Шкляренко О. М.), следовавшее на подъезде к автодороге М-03 с перегрузом на 12% на одиночную ось 12,34 тонн при допустимой норме 11 тонн. Начислено плату за проезд – EUR108,54.

- авто IVECO (перевозчик – ООО "ОТП Лизинг"), следовавшее по автодороге Н-16 с перегрузом на 29% и общим весом 51,52 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – EUR53,40.

"Укртрансбезопасность" совместно с сотрудниками Нацполиции в понедельник, 13 июля, проверила еще 4,336 тыс. грузовиков, составила 55 актов нарушений габаритно-весового контроля и начислила более 432 тыс. грн платы за перегруз.