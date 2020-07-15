Износ газовых сетей в Николаевской области превысил 30%

В Николаевской области 35% газопроводов построены 30 и более лет назад. Уровень износа газораспределительных сетей области уже достиг 35%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Николаевгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Более 50% ШРП и ГРП находятся в эксплуатации более 20 лет, когда средний срок эксплуатации согласно паспорта завода изготовителя составляет 10-15 лет", - сообщает "Николаевгаз".

В действующем тарифе на распределение газа для АО "Николаевгаз" на безопасность сетей предусмотрено 148 грн. в месяц на 1 км газопровода.

"Этих средств едва хватает на проведение экстренных ремонтно-восстановительных работ и устранение аварийных ситуаций. Недостаточность тарифа не позволяет газовикам полностью проводить капитальную реконструкцию и модернизацию системы газоснабжения, т.к. финансирование значительно меньше необходимого. При таком дефиците средств к концу года в Николаевской области в предаварийном состоянии окажутся 19 км газопроводов и 42 газорегуляторных пунктов и ШРП", - сообщает компания.

"Чтобы сделать систему гораздо эффективнее, своевременно производить замену морально и физически устаревшего оборудования и сетей с исчерпанным сроком эксплуатации необходимо в 10 раз большее финансирование. Сейчас мы едва сводим концы с концами, и выделенных средств хватает лишь на "латание дыр". Ни о каком развитии и реконструкции газораспределительной системы с таким уровнем тарифа не может быть и речи", - говорит директор технический АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

С 1 июля текущего года стартовал второй этап приведения тарифа на распределение газа до экономически обоснованного уровня. Однако 24 июня НКРЭКУ снизила тариф на доставку "Николаевгаза" с 1,62 грн./куб м до 1,46 грн./куб м.

"Таким образом, финансирование работ по безопасности сетей так остается на уровне, меньше необходимого", - сообщает компания.

Деятельность АО "Николаевгаз" остается убыточной с существенным дефицитом средств для ремонтов и обслуживания газораспределительной системы Николаевской области.

"К примеру отметим, что с начала года аварийная служба "Николаевгаза" совершила более 4,5 тысяч выездов по аварийным заявкам потребителей. Четверть из них связаны с утечками газа из-за неудовлетворительного состояния сетей", - говорится в сообщении.