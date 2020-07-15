Рада одобрила новый законопроект о медиации

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О медиации".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3504 в первом чтении проголосовали 339 депутатов

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью закрепления на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора.

Проектом предлагается определить, что процедура медиации может применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствам при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.

При этом физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный арбитража так и во время судебного производства или при исполнении решения суда.

Медиация должна проводиться по взаимному согласию сторон в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора, самоопределения и равноправия сторон медиации.

Законопроектом предусмотрено, что получить статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами.

Реестры медиаторов смогут вести объединения медиаторов, организации, обеспечивающие проведение медиации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые привлекают медиаторов или услугами которых пользуются.

Также проектом закона предлагается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, а также требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о медиации еще в ноябре 2016 года. Однако при рассмотрении документа во втором чтении три года спустя в феврале 2019 года парламент отклонил законопроект.

Вместе с тем проектом предусмотреть, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судебного производства судом будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора.



