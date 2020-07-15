БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин смягчил карантинные требования при въезде в Украину

Кабинет министров смягчил требования к уровню заболеваемости коронавирусной болезнью в странах, при въезде из которых в Украину необходимо проходить обязательную обсервацию или сдавать тест.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято с доработкой в однодневный срок.

"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением СOVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания на СOVID-19 составляет больше чем 55 человек на 100 тысяч населения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, представляя проект документа.

"У нас этот показатель был раньше на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране была соответствующая заболеваемость активных больных 37 на 100 тысяч населения, сейчас она составляет 62. Таки образом, мы увеличиваем, то есть приводим в соответствие", – добавил глава Минздрава.

Читайте также: Госпредприятие Минздрава обвинило Степанова в блокировании закупок лекарств

Как сообщалось, Кабмин с 15 июня отменил запрет на въезд в Украину для иностранцев. В то же время при въезде из стран так называемого "красного" списка со значительным распространением коронавирусной болезни физлица должны были проходить двухнедельную самоизоляцию или обсервацию. Сейчас ее срок можно сократить, пройдя тест на коронавирус.

Тогда правительство установило, что государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

а насправді, біс його знає який там в нас зараз рівень захворюваності. Таке, малюють що заманеться, адже перевірити все одно ніхто не зможе, ні ззовні країни, а ні з середини..
15.07.2020 17:50 Відповісти
Пока они рисуют высокую заболеваемость в Украине , наши люди не могут выехать за границу. Страны ЕС их как бы сами не пускают. Это политика зеленского... Сидите дома, работайте за 5-6 тыс..
16.07.2020 07:50 Відповісти

