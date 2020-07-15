"Укрэксимбанк" выплатил государству 19 миллионов дивидендов

Кабинет министров утвердил распределение 63,62 млн грн чистой прибыли государственного "Укрэксимбанка" за 2019 год. В частности, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 19,09 млн грн (30%), в резервный фонд – 44,53 млн (70%).

Соответствующее распоряжение правительство одобрило 15 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Согласно сообщению министерства, "Укрэксимбанк" уже перечислил 19,09 млн грн в госбюджет.

Как сообщалось, в конце апреля Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли в госбюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что он также может быть установлен индивидуально. В частности, "Приватбанк" уже перечислил в госбюджет 75% прибыли (почти 25 млрд грн), для "Укрэксиманка" и "Ощадбанка" правительство установило норматив в 30%.

Отмечалось, что "Ощадбанк" в июле 2020 года перечислил 30% чистой прибыли (76,5 млн грн) в госбюджет, на покрытие убытков прошлых лет было направлено 165,85 млн грн (65%), в резервный фонд – 12,76 млн (5%).