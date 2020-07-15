Турция возобновила авиарейсы для туристов из России
Турция с 15 июля восстанавливает авиасообщения с Россией.
Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Anadolu.
"Мы договорились с Россией о возобновлении авиасообщения с сегодняшнего дня", – сказал турецкий министр.
Он напомнил, что на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране, Турция с 11 июня возобновила авиасообщение с 31 страной мира.
По словам турецкого министра, Анкара активно контактирует с управлениями авиации еще 20 стран по вопросу безопасного авиасообщения.
Как сообщалось, с 1 июля возобновлены регулярные авиарейсы между Украиной и Турцией. Эта страна остается одной из немногих открытых для украинских туристов.
