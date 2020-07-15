БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 477 1

Турция возобновила авиарейсы для туристов из России

Турция возобновила авиарейсы для туристов из России

Турция с 15 июля восстанавливает авиасообщения с Россией.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Anadolu.

"Мы договорились с Россией о возобновлении авиасообщения с сегодняшнего дня", – сказал турецкий министр.

Он напомнил, что на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране, Турция с 11 июня возобновила авиасообщение с 31 страной мира.

По словам турецкого министра, Анкара активно контактирует с управлениями авиации еще 20 стран по вопросу безопасного авиасообщения.

Как сообщалось, с 1 июля возобновлены регулярные авиарейсы между Украиной и Турцией. Эта страна остается одной из немногих открытых для украинских туристов.

Автор: 

росія (14941) туризм (799) Туреччина (1129) туристи (182)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову вата все загадить.
показати весь коментар
15.07.2020 22:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 