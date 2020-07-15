Кабмин назначил нового главу Гослесагентства

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, назначил Василия Кузевича председателем Государственного агентства лесных ресурсов путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, первым заместителем главы Гослесагентства на условиях временного контракта назначен Юрий Болховец.

Василий Кузевич – ученый, завкафедры Лесного и садово-паркового хозяйства подразделения НУБиП Украины "Бережанский агротехнический институт".

Юрий Болховец с июня 2020 года возглавлял Черниговское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, до этого с 2012 года руководил госпредприятием "Неженский лесхоз".

Как сообщалось, Кабинет министров 2 июля уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Заблоцкий был назначен главой Гослесагентства распоряжением Кабмина от 24 декабря 2019 года, он являлся советником на то время премьер-министра Алексея Гончарука, до этого руководил сектором сельского хозяйства в Офисе эффективного регулирования BRDO, который возглавлял Гончарук.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.