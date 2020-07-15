Производство молока упало с начала года на 3,7%, – Госстат

Производство молока в Украине в январе-июне 2020 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,59 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, пережает БизнесЦензор.

Как сообщается, за шесть месяцев этого года произведено 1,65 млн тонн мяса (в живом весе), что на 0,8% больше объемов января-июня предыдущего года.

Производство яиц в первом полугодии 2020 снизилось на 0,7% – до 8,54 млрд штук.

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.