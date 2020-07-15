Минэнерго оценило отсрочку снижения "зеленых тарифов" в 900 миллионов в месяц

За каждый месяц задержки рассмотрения правительственного законопроекта №3658 потребители будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому" тарифу более 900 млн грн.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Из-за непринятия закона высокие "зеленые" тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями ВИЭ растет каждый день. Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому" тарифу более 900 млн грн", – сказала и.о. главы министра.

Буславец добавила, что кроме роста долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии, затягивание рассмотрения законопроекта несет ряд рисков.

В частности, условиями подписанного правительством с участниками рынка альтернативной электроэнергетики Меморандума предусматривается принятие закона до 1 августа иначе достигнутые компромиссные договоренности потеряют свою силу.

Кроме того, по словам Буславец, обновленный тариф на передачу электроэнергии в размере 24 коп. за кВт-ч, который вступает в силу с августа, уже учитывает нормы правительственного законопроекта №3658 по снижению "зеленого" тарифа, а также привлечение государственным НЭК "Укрэнерго" кредитных средств международных финансовых институтов для погашения имеющейся задолженности по "зеленому тарифу". Если проект закона вовремя принят не будет, тариф на передачу должен вырасти более чем в 2 раза.

"Сегодня наше сотрудничество с ЕБРР и другими международными финансовыми институтами предусматривает выгодные условия предоставления кредитов – под 1-2%, с возможностью отсрочки оплаты в год. Это около 9 млрд грн", – уточнила и.о. министра.

Буславец отметила, что сейчас рассмотрение законопроекта затягивается, в частности, из-за большого количества поправок от народных депутатов.

"Количество поданных народными депутатами поправок к законопроекту №3658 измеряется сотнями. Большинство разбалансируют документ и нивелируют достигнутые договоренности", – отметила чиновница.

В связи с этим Минэнерго призывает народных депутатов срочно рассмотреть и принять проект закон №3658 с учетом требований Меморандума.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.