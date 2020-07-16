В Черниговской области не хватает финансирования на безопасность газовых сетей

В Черниговской области финансирование работ по безопасности сетей останется на уровне ниже необходимого, сообщает АО "Черниговгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Черниговгаз" сообщает БизнесЦензор.

"При таком дефиците при отсутствии инвестиций до конца года в Черниговской области иссякнет срок эксплуатации 432 км газопроводов и 10 газорегуляторных пунктов", - сообщает компания.

В действующем тарифе на распределение для АО "Черниговгаз" на безопасность сетей предусмотрено 142 грн в месяц на 1 км газопроводов: 122 грн на ремонт газопроводов и оборудования и материалы для них, и 20 грн на электроэнергию для станций электрохимзащиты, другого оборудования.

"При таких условиях не может идти речь о развитии, а лишь о текущее содержание. Что такое 142 гривны на километр? Для понимания, банка желтой краски весом 2,8 килограммов стоит 130 гривен. Ее хватит, чтобы покрасить в один слой только 64 метра трубы диаметром 108 мм. Утвержденного тарифа нам хватает только на экстренные ремонты", - сказал технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

В Черниговской области уровень износа газораспределительных сетей достиг 46%. Для их модернизации необходимы 62,7 млн грн инвестиций в год при имеющихся 13 млн. Причем сумма инвестиций остается неизменной на протяжении 20 лет.

В то же время, минимальная зарплата в 2014 году была 1218 гривен, а в 2020-м - 4723 грн. Таким образом стоимость самих работ увеличилась минимум в 4 раза только за последние 6 лет. Чтобы остановить деградацию газораспределительных сетей, инвестиции нужны в 5 раз больше, чем утверждены, отмечает компания.

"Тариф на распределение газа для АО "Черниговгаз" на второе полугодие 2020 сокращен на 9% от планируемого. Это приведет к тому, что мы не сможем инвестировать в необходимых объемах в сети, и к концу года в Черниговской области иссякнет срок эксплуатации 432 км газопроводов и 10 газорегуляторных пунктов, обслуживающих 14281 абонентов", - объясняет Швец.

"Черниговгаз" обслуживает 13,8 тыс. км. газораспределительных сетей, 510 ГРП и 1701 ШГРП и десятки тысяч устройств, которые являются частью газораспределительной системы.

Чтобы все потребители имели возможность беспрепятственно получать газ, в этом году АО "Черниговгаз" направляет 13,5 млн грн на реконструкцию 9 газорегуляторных пунктов, реконструкцию и замену 46 шкафных газорегуляторных пунктов.

Еще более 13 млн грн - на замену 8000 бытовых счетчиков газа, которые вышли из строя. Работники ежедневно проводят обследование и обслуживание газопроводов, технические осмотры и регулировки оборудования. Значительная доля тарифа идет на работу аварийно-диспетчерской службы.

"За первую половину 2020 бригады АДС "Черниговгаза" выполнили 7000 вызовов, проехав 202 тысячи километров и потратив 22 тысяч литров горючего. Все это требует надлежащих инвестиций, ведь экономить на безопасности слишком опасно", - сообщает "Черниговгаз".