Комитет Рады проголосовал за недоверие руководству "Укрзализныци"

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта на своем заседании в среду проголосовал за недоверие руководству АО "Укрзализныця", сообщил глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта Александр Скичко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно – "Укрзализныця" сейчас в критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, и. о. председателя правления УЗ Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает не слаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству. В такой ситуации комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан прибегнуть к сегодняшнему шагу и тем самым привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает стратегически важному для экономики и безопасности страны предприятию", - написал он.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, принял распоряжения об прекращении полномочий членов правления АО "Укрзализныця" Ремигиуша Пашкевича и Марчина Целеевського.

В то же время исполняющим обязанности члена правления "Укрзализныци" назначен директор предприятия по финансам и экономике Николай Иванинив.

Как сообщалось, ранее стало известно, что члены правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич подали заявления на увольнение с занимаемых должностей.

Марчин Целеевский вошел в состав правления "Укрзализныци" в июне 2019 года. Ремигуш Пашкевич был назначен членом правления компании в июне 2016 года.

Таким образом, в правление компании входят топ-менеджер из Чехии Франтишек Буреш, и.о. главы Игорь Юрик, а также и.о. члена правления Роман Веприцкий и Иван Синяков.

Напомним, в конце мая директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев был уволен с занимаемой должности после того, как в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

В июне набсовет "Укрзализныци" отстранил и.о. члена правления Романа Веприцкого, ответственного за грузовые перевозки, и рекомендовал Кабмину уволить его. В мае НАБУ провело у него обыск по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь".